Continuano le puntate de La Promessa, e stanno circolando in rete le prime anticipazioni su quello che succederà molto presto.

La famosa soap opera spagnola ha saputo negli anni catturare l’attenzione del grande pubblico italiano e internazionale. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che avvengono ad ogni episodio. Numerose sono le vicende raccontate e che continuano ad appassionare tutti i telespettatori.

A fare il giro del web sono appunto le anticipazioni sugli episodi che andranno in onda, sempre su Canale 5, nei prossimi giorni.

Le anticipazioni de La Promessa: cosa succederà

Le prossime puntate della soap inizieranno innanzitutto con Catalina che si troverà a vivere una bellissima storia d’amore con Adriano, figlio del mezzadro, che ha appunto conosciuto durante le puntate in onda in Italia. Pare infatti che la marchesina abbia cambiato vita ma non sarà in realtà affatto così. La donna si renderà infatti conto di essere ancora innamorata di Pelayo e deciderà quindi di interrompere la sua relazione con Adriano. Catalina sentirà quindi il bisogno di andare alla ricerca del suo ex fidanzato per poter chiarire con lui, e si recherà nella sua casa. All’inizio Pelayo la caccerà via, ma la donna deciderà di restare a dormire in giardino perché convinta delle sue idee.

Il giorno successivo il conte sceglierà infatti di avere un confronto con lei, e la accuserà di aver infangato il suo nome per via di un articolo pubblicato su di lui. La ragazza gli dirà a quel punto che la diffamazione è stata opera di Cruz. La marchesina gli racconterà inoltre di essersi trasferita nell’hangar dopo la loro separazione, avvisandolo che Lorenzo si è impadronito dell’attività delle marmellate. A quel punto, Catalina avrà il coraggio di chiedergli di tornare con lui al palazzo perché non vuole assolutamente perderlo.

Lui le chiederà invece di restare a casa sua, e Catalina accetterà ma solo ad una condizione. “Che ci lasciamo il passato alle spalle e che non ci siano mai più bugie tra noi”, gli dirà lei. I due trascorreranno quindi dei giorni insieme e ritroveranno quella stessa sintonia che avevano un tempo. Nel frattempo, Pelayo si lascerà andare e confesserà a Catalina dei ricordi sulla sua infanzia e sulla sua mamma. Lei svelerà invece qualche aneddoto sul suo difficile rapporto con Cruz, tanto che lui la rassicurerà.