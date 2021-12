Dai documentari per gli amanti dei viaggi fino a quelli dedicati ai bambini, passando per spettacoli e docu-serie creati per gli appassionati di arte, musica e montagna, il canale culturale ARTE.TV presenta 7 film da guardare a Natale, in modo gratuito.

Le vacanze natalizie sono il momento perfetto per prendersi una pausa e trascorrere qualche ora sul divano, da soli o in compagnia, con coperta, tè caldo e biscotti da gustare con calma davanti alla televisione (ma non solo).

Proprio in vista delle Feste, per chi una volta finita l’ennesima maratona di film natalizi vuole dedicarsi alle proprie passioni, il canale culturale Arte in Italiano suggerisce alcuni titoli. 7 film da guardare a Natale, gratuitamente con sottotitoli in italiano sul sito arte.tv/it o sulle app ARTE per smart TV, Fire TV, Apple TV e dispositivi mobili.

Una selezione, tra documentari, spettacoli e docu-serie, perfetta per accontentare tutti. Dagli appassionati di viaggi o di cucina fino ai più piccoli, passando per gli amanti della musica, dell’arte e della montagna.

Film da guardare a Natale: per gli appassionati di viaggi. Misteri d’Arabia – Tra tradizione e modernità

Dal regno del Bahrain a Dubai, passando per il sultanato dell’Oman, nella penisola arabica culture e tradizioni ancestrali vanno a braccetto con la modernità più sfrenata. In questo angolo di mondo, infatti, spiagge da sogno, oasi verdeggianti e deserti aridi si contrappongono a metropoli in piena espansione, dominate dai grattacieli più alti del mondo: Misteri d’Arabia – Tra tradizione e modernità lo racconta in quattro episodi attraverso un vero e proprio viaggio da Mille e Una Notte, ma nel XXI secolo.

Per gli appassionati di montagna e alpinismo: Alpinismo sulle Dolomiti – Tra le aquile di San Martino

“Le Aquile di San Martino”: questo è il nome di uno dei più antichi club di alpinismo delle Dolomiti, ribattezzato per omaggiare il coraggio e il rispetto della montagna dimostrato dai suoi membri. In questo reportage, intitolato Alpinismo sulle Dolomiti – Tra le aquile di San Martino, a raccontare questa realtà è Rocco, il più esperto della squadra, che parte per una spedizione con Livio, aspirante giovane aquila. Riuscirà Livio a essere ammesso?

Per gli amanti dell’arte e dei musei: C’era una volta il Louvre

Il museo del Louvre, a Parigi, racchiude la più grande esposizione aperta al pubblico di opere d’arte (35mila pezzi), alcune delle quali dei veri e propri simboli del Genio dell’Umanità. La sua è una vocazione universale che affonda le radici nella Rivoluzione Francese, capace di resistere alla prova delle epoche più tumultuose della Storia. Ma quali sono i suoi segreti? In C’era una volta il Louvre, Frédéric Wilner racconta un museo leggendario attraverso i suoi personaggi-chiave e le sue iconiche collezioni.

Per gli appassionati di musica: TAPE – Riavvolgi il nastro della storia musicale

TAPE – Riavvolgi il nastro della storia musicale è la serie che racconta la storia della musica in appena 3 minuti. Da Mariah Carey e la sua iconica All I want for Christmas is you, perfetta per il periodo, fino a Freddy Mercury, passando per gli ABBA, i Deep Purple ed Eminem, la docu-serie racconta ai neofiti gli aneddoti degli specialisti condividendo informazioni che permettono di brillare nello small talk musicale senza dover leggere per intero il dizionario del rock.

Per gli appassionati di lirica: ”Il barbiere di Siviglia” di Rossini – Dalla Staatsoper di Vienna

Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, che debuttò a Roma nel 1816, è una delle opere più popolari del repertorio lirico. Per la sua produzione, il regista-attore e media-artist Herbert Fritsch ha riunito un cast stellare alla Staatsoper di Vienna — un ensemble brillante che convince per le doti vocali, il talento interpretativo e il traboccante entusiasmo musicale — e il risultato è uno spettacolo vibrante e variopinto, in veste rococò, con elementi di pantomima e riferimenti alla Commedia dell’arte.

Film da guardare a Natale: per gli appassionati di cucina “L’Europa a tavola”

Cosa c’è di meglio che conoscere, in prima persona, coloro che hanno a cuore le tradizioni gastronomiche e i prodotti tipici del proprio territorio? La serie L’Europa a tavola è un viaggio nel gusto alla scoperta delle abitudini culinarie delle regioni d’Europa (e non solo!): dalla cucina natalizia della Svezia alla tavola tipica della regione polacca della Casciubia, passando per il dipartimento francese dell’Essonne e il Länder tedesco di Saarland.

Film da guardare a Natale per i più piccoli. “Parchi nazionali… animati”

Dalle condizioni climatiche estreme nelle quali si trovano a vivere la fauna e la flora del parco Dovrefjell-Sunndalsfjella, in Norvegia, fino alle acque del parco di Arrábida, a sud di Lisbona, dove si “baciano il Mediterraneo e l’Atlantico”. La serie Parchi nazionali… animati racconta alcuni dei più bei parchi europei con la complicità degli insetti protagonisti del film d’animazione “Minuscule”. Perfetto per i piccoli amanti della natura.