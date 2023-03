Concita De Gregorio, più "belva" non c'è: lezioni di stile da Fagnani

Concita De Gregorio, più belva di lei non c’è. La giornalista è stata ospite della collega Francesca Fagnani nel programma che quest’ultima conduce, per l’appunto, “Belve“. Un format di successo che finalmente, dopo anni, rende un vis à vis televisivo accattivante, ironico e quando è il momento opportuno, serio. La penna di Repubblica era da tempo corteggiata dalla padrona di casa, come la stessa Fagnani ha ricordato in puntata. Poi eccola Concita, con il suo magnetismo felino, reduce dalla battaglia che nessuno vorrebbe mai affrontare nella vita, quella contro il cancro.

Concita De Gregorio è apparsa in tv con un aplomb che difficilmente avrebbe lasciato il telespettatore presagire quanto da lei svelato di lì a poco. “Ho avuto il cancro. Porto una parrucca“. Chi ha seguito l’excursus che un paziente oncologico deve affrontare in fase pre o post operatoria sa quanto la sua presenza lì, a testa alta, con uno charme invidiabile, sia fondamentale. Ci ha ricordato che il fascino è una caratteristica che non dipende da un singolo aspetto fisico. “Il cancro è un pezzo della vita, non è tutta la vita“, ha spiegato l’ex direttrice de L’Unità.

La lotta silenziosa di Concita De Gregorio contro il cancro

Il problema di salute è stato vissuto in silenzio dalla giornalista, neodirettrice di The Hollywood Reporter Roma: “Volevo evitare che tutti si rivolgessero a me con aria dolente chiedendomi come stai”. “Cosa ha pensato quando hanno scritto che si è fatta lo stesso taglio di capelli di Giorgia Meloni?”, le ha chiesto la conduttrice. De Gregorio ha risposto: “Sono stata sul punto di chiamare il direttore, io preferirei avere i miei capelli“. “Ora faccio terapia tutti i giorni e ne parlo al passato perché ho tolto tutto, ma non si può mai parlare completamente al passato. Diciamo però che siamo sulla buona strada”, ha specificato.