L’attesa sta per finire: El Turco, la nuova serie TV storica con protagonista Can Yaman, farà il suo debutto in Italia a marzo 2025. Una produzione ambiziosa, caratterizzata da un cast internazionale, scenografie imponenti e un budget da record che ha reso il progetto uno dei più costosi mai realizzati per il piccolo schermo. La serie, ispirata a eventi storici realmente accaduti, promette di appassionare il pubblico grazie a una narrazione avvincente e a una ricostruzione scenica di altissimo livello.

El Turco: trama e cast della nuova serie storica

Ambientata nel 1683, durante l’assedio di Vienna, El Turco racconta la storia di Hasan Balaban, un giannizzero ottomano tradito dalla propria famiglia e condannato a morte. Fuggito in modo rocambolesco, il guerriero trova rifugio a Moena, un piccolo villaggio situato in Trentino-Alto Adige. Qui, la popolazione locale decide di offrirgli protezione, in un racconto che mescola azione, dramma e romanticismo. Hasan, interpretato da Can Yaman, si innamorerà di Gloria, un’affascinante giovane del posto interpretata da Greta Ferro, già nota per la sua performance nella serie Made in Italy.

Accanto a Yaman e Ferro, il cast di El Turco è composto da attori di fama internazionale, rendendo la produzione un punto d’incontro tra diverse culture e talenti. Un aspetto che aggiunge valore al progetto e lo rende ancora più interessante agli occhi del pubblico globale.

Riprese, location e lavorazione

Le riprese di El Turco si sono svolte in Ungheria e sono durate sei mesi. Il set è stato allestito con una cura minuziosa per i dettagli storici, con costumi e scenografie che rievocano fedelmente l’epoca ottomana e il XVII secolo europeo. Un aspetto fondamentale della serie sono le scene di battaglia, per le quali sono state coinvolte numerose comparse e controfigure specializzate.

Can Yaman ha raccontato in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni quanto sia stata intensa la lavorazione della serie. L’attore ha rivelato di aver dormito appena due ore a notte durante le riprese, alternando sessioni di allenamento fisico per le scene di combattimento allo studio del copione in inglese. La sua dedizione al progetto dimostra l’impegno richiesto per una produzione di questa portata.

El Turco, data di uscita e come vederla

L’uscita di El Turco in Italia è prevista per marzo 2025. Mediaset ha acquistato i diritti della serie, rendendola disponibile in streaming su Mediaset Infinity e programmando due prime serate su Canale 5, previste per il 25 e il 27 marzo 2025. Un’operazione che testimonia l’interesse dell’emittente nel portare al pubblico italiano una delle produzioni più attese dell’anno.

Il budget stratosferico di El Turco: cifre da record per la serie con Can Yaman

La produzione di El Turco non ha badato a spese: il budget stanziato per la realizzazione della serie ammonta a ben 28 milioni di dollari. Una cifra impressionante per una serie TV destinata al piccolo schermo, che sottolinea l’ambizione e la qualità del progetto. Dietro le quinte, grandi professionisti del settore hanno lavorato per assicurare un prodotto di alto livello. Tra questi spicca Carlo Poggioli, costumista di fama internazionale che ha collaborato con il regista Paolo Sorrentino in diverse produzioni di rilievo.

Un investimento così ingente lascia presagire una serie visivamente spettacolare, con scenografie curate nei minimi dettagli, effetti speciali realistici e un comparto tecnico all’avanguardia. Il tutto accompagnato da una storia coinvolgente e interpretazioni di alto livello.

Can Yaman, carriera in ascesa

Con El Turco, Can Yaman compie un passo importante nella sua carriera internazionale. Già celebre per ruoli in serie di successo come Daydreamer – Le ali del sogno e Mr. Wrong – Lezioni d’amore, l’attore turco si cimenta per la prima volta in un progetto storico e di respiro globale. La sua popolarità continua a crescere, e l’attesa per la nuova serie è altissima tra i fan, pronti a vederlo in una veste inedita e più impegnativa.

Un successo annunciato?

L’imponente budget e la cura nella realizzazione lasciano presagire un prodotto di qualità che potrebbe conquistare sia il pubblico che la critica. La combinazione tra azione, romanticismo e storia, unita alla presenza di un cast di alto livello, rende El Turco una delle serie più attese del 2025.

Ora non resta che attendere il debutto per scoprire se il progetto sarà all’altezza delle aspettative. Con un protagonista carismatico come Can Yaman e un racconto avvincente, la serie ha tutte le carte in regola per diventare un successo internazionale.