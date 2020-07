La pancia gonfia è il risultato di diversi fattori. Sicuramente, cattive abitudini alimentari, sedentarietà e la scelta sbagliata dei cibi possono incidere negativamente sul gonfiore addominale.

Si tratta di una spiacevole sensazione di eccessiva tensione addominale, espressione di un accumulo gassoso nello stomaco e nell’intestino.

Quando abbiamo a che fare con la pancia gonfia, spesso dobbiamo affrontare anche disagi legati alla salute come difficoltà digestive, problemi intestinali, flatulenza, crampi addominali.

La buona notizia è che seguendo pochi e semplici consigli efficaci è possibile ridurre la pancia gonfia e la ritenzione, combattendo i gonfiori e i liquidi in eccesso.

Vediamo allora 7 consigli efficaci.

Riduci il sodio: la prima cosa da fare per evitare la pancia gonfia, è quella di ridurre il sodio. Questo, ti aiuterà non solo a tenere sotto controllo la pressione sanguigna ma anche per limitare i gonfiori. Sostituisci gli alimenti trasformati con quelli freschi e, al posto di usare il sale, prova a condire le pietanze con erbe e spezie. Cannella, zenzero, curry, curcuma, ma anche piante come basilico, origano e poi cipolla, aglio, ti aiuteranno a rendere gustosi i tuoi piatti senza aggiungere il sale. Quando scegli prodotti in scatola, accertati di controllare bene le etichette optando per quelli a basso contenuto di sodio.

Occhio ai cibi che causano gas intestinali: se il problema del gonfiore è localizzato soprattutto nella zona della pancia, devi fare attenzione ad alcuni cibi insospettabili che possono causare o peggiorare il problema. Occhio ai legumi, le verdure cotte soprattutto quelle crocifere (broccoli e cavoli), ma anche pesche pere e mele. Attenzione anche ai latticini come e ai cereali, meglio optare per prodotti magri o integrali. Inoltre, è importante mangiare lentamente per permettere al cibo di fare il suo corso senza troppa fretta.

Fai piccoli pasti frequenti: se sei abituato a mangiare tanto ma poche volte al giorno, il nostro stomaco si allarga. Meglio non far passare mai più di cinque ore tra un pasto e l’altro. Con cinque piccoli snack al giorno (compresi colazione, pranzo e cena) si allena il metabolismo e non si gonfia né lo stomaco né la pancia.

Elimina alcol e zucchero: entrambi contribuiscono a causare pancia gonfia e ritenzione idrica. L’alcol, nello specifico, è disidratante mentre lo zucchero, proprio come il sale, richiama liquidi. Oltre a eliminare (o quantomeno limitare) lo zucchero dalla dieta, devi fare attenzione alle etichette dei prodotti in quanto viene spesso aggiunto in grandi quantità per aumentare il sapore degli alimenti, come per esempio in salse, cereali e muesli, succhi di frutta, yogurt e così via. Per quanto riguarda l’alcol, se è vero che alcune ricerche hanno suggerito che una quantità di alcol moderata aiuta a proteggere il cuore, questi benefici possono essere compensati da effetti negativi. Secondo le linee guida nazionali, in Italia il consumo moderato di alcol è definito come non più di un bicchiere al giorno per le donne e due per gli uomini. Se ne bevi di più, prova a ridurre le quantità.

Mastica a lungo: lo stress è la fretta spesso ci impediscono di mangiare correttamente. Si va sempre di corsa e così non si ha nemmeno il tempo di masticare quel che si ha in bocca. Pessima abitudine. Mangiare di fretta, magari davanti al computer, è una delle prime cause della pancia gonfia, oltre che dei problemi di digestione.

Scegli alimenti idratanti e diuretici: aumenta l’assunzione di alimenti ricchi di acqua: è uno dei modi più efficaci per contrastare pancia gonfia e ritenzione idrica. Tra gli alimenti più ricchi di acqua troviamo il cocomero, il sedano, i cetrioli, la cipolla, l’ananas, le zucchine, i pomodori, la barbabietola e gli asparagi.

CORRELATO: Dieta contro la pancia gonfia: 8 cibi efficaci.

Bevi acqua: sembra banale ma non è scontato, bere acqua è il metodo in assoluto più efficace per combattere pancia gonfia e ritenzione idrica. I medici consigliano di bere almeno un litro e mezzo o due di acqua al giorno. L’acqua aiuta a depurare il corpo e a eliminare i liquidi in eccesso dal momento che agisce come un diuretico naturale.

Foto di Tumisu da Pixabay.