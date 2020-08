Hai deciso di metterti a dieta per provare a dimagrire qualche chilo, e per ora stai andando bene.

Ma ci sono alcuni errori comuni che potresti commettere prima di pranzo, che potrebbero compromettere il tuo viaggio di dimagrimento.

Ad esempio, la prima cosa che mangi al mattino può influire sulla tua dieta per il resto della giornata e su quanto grasso brucia il tuo corpo per riuscire a dimagrire.

Eppure, se ti stai impegnando in una dieta, è importante iniziare la giornata nel modo giusto.

Ecco 9 errori dietetici molto comuni, che le persone commettono prima di aver pranzato e che minano il tuo obiettivo di dimagrire.

1. Bevi succo di frutta a colazione, sbagliato se vuoi dimagrire

Nella maggior parte dei casi, bere succo di frutta per colazione non solo non ti sazierà ma ti renderà affamato a metà mattinata.

Inoltre, anche se si tratta di un succo di frutta naturale pressato a freddo, infatti, la frutta è naturalmente ricca di zucchero, quindi potresti consumare anche un’enorme quantità di zuccheri senza accorgertene.

E’ invece un’idea migliore fare colazione con proteine magre come yogurt greco, e aggiungere della frutta fresca in pezzi possibilmente con la buccia. Questo ti farà sentire più sazio più a lungo.

2. Mangi muesli ogni giorno

Il muesli è un altro falso amico della dieta. Infatti, sembra sempre un’opzione salutare ma in molti casi può essere troppo carico di zuccheri.

Quindi, sì al muesli ma solo se è 100% naturale. Assicurati di controllare l’etichetta e diffida da ingredienti subdoli come zucchero di cocco, agave e sciroppo d’acero.

CORRELATO: Dieta e stile di vita, 8 consigli per tornare in forma in 2 settimane.

Se vuoi tenere sotto controllo la quantità di zucchero nel tuo muesli, potresti provare a realizzarne uno a casa.

3. Non ti alzi abbastanza presto

Uno studio della Northwestern Medicine ha scoperto che chi si sveglia tardi la mattina (alle 10.45 circa) consuma 248 calorie in più al giorno rispetto a chi punta la sveglia al mattino presto.

Un secondo studio condotto da ricercatori della Roehampton University ha scoperto che coloro che si alzano alle 6.58 sono generalmente più sani, magri e più felici di coloro che iniziano la giornata alle 8.54.

4. Stai mangiando yogurt alla frutta

Lo yogurt è un alimento molto salutare, ma spesso nasconde delle insidie. Infatti, se acquisti lo yogurt sbagliato, potresti aggiungere una enorme quantità di zuccheri alla tua dieta.

Anche se sull’etichetta c’è scritto “a basso contenuto di grassi”, assicurati di controllare il contenuto di zucchero.

Una buona idea è quella di scegliere uno yogurt greco semplice e aggiungere poi la frutta fresca a pezzi.

Il tuo organismo potrebbe metterci un po’ ad abituarsi al gusto se sei abituato agli yogurt aromatizzati, ma il tuo corpo di ti ringrazierà e riuscirai a dimagrire più facilmente.

5. Fai colazione davanti alla TV: se vuoi dimagrire non farlo

Mangiare in modo distratto non è una buona idea. I dietisti consigliano di prenderti il ​​tempo di sederti, masticare lentamente e mangiare consapevolmente. Altrimenti potresti finire per mangiare troppo o non sentirti sazio alla fine del pasto.

Keri Gans, autrice di The Small Change Diet, ha spiegato al The Daily Meal: “Se non ti prendi il tempo giusto per mangiare, potrebbe sembrare che tu non abbia mangiato affatto”.

6. Stai saltando la colazione

Saltare la colazione non ti aiuterà a dimagrire.

In effetti, gli studi hanno dimostrato che le persone che fanno colazione hanno un rischio di obesità inferiore rispetto a quelle che la saltano.

CORRELATO: 5 modi semplici per dimagrire velocemente senza seguire una dieta.

“Fare una colazione sana segnala al tuo metabolismo che è ora di svegliarsi e iniziare a bruciare calorie”, afferma la dott.ssa Caroline Cederquist.

7. Non prepari il pranzo a casa

Se sei seriamente intenzionato a seguire una buona dieta, è consigliabile pianificare i pasti già da casa, puntato su alimenti di qualità e ricchi di nutrienti. Non devi lesinare sul cibo, in quanto dovrà essere sufficiente per affrontare tutta la giornata fuori casa.

Altrimenti, il rischio di trovarti i un fast food o in un bar a pranzare con cibi calorici è ricchi di grassi è dietro l’angolo.

Molti studi, infatti, hanno dimostrato che tendiamo a prendere decisioni sbagliate sul cibo quando abbiamo molta fame.

8. Non stai bevendo abbastanza acqua, questo non ti aiuta a dimagrire

Quando ti svegli, il tuo corpo tende ad essere leggermente disidratato.

Bere acqua come prima cosa al mattino reidrata il corpo e aiuta la digestione.

“Spesso le persone scambiano la disidratazione cronica per fame o voglie di zucchero o sale”, afferma la nutrizionista Paula Simpson.

“Quando il tuo corpo è ben idratato, metabolizza e digerisce il cibo in modo più efficiente”.

9. Non stai mangiando abbastanza proteine

Molti di noi sanno che la chiave per una colazione sana sono le proteine.

Uno studio sull’American Journal of Clinical Nutrition ha scoperto che una colazione ricca di proteine sazia di più rispetto a una ricca di carboidrati.