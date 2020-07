C’è un modo per ritrovare la forma fisica e poi raggiungere i tuoi obiettivi in 2 settimane. Niente dieta da fame o allenamenti a sfinire: dieta e stile di vita sono la chiave per tornare in forma. Questo richiederà un piccolo sforzo extra, ma non sarà costoso o troppo stressante.

La chiave per tonificare il corpo è quella di semplificare. Nessuna dieta alla moda, nessuna privazione e nessuna sessione di allenamento di due ore.

Rendi leggera e semplice la tua routine, in modo da riuscire ad essere costante e, una volta ottenuto il peso forma, potrai continuare a seguire questi piccoli consigli di bellezza e applicarli alla tua routine quotidiana.

Consiglio 1: sfrutta gambe e piedi

Utilizza le tue gambe più che puoi. Scegli le scale al posto dell’ascensore, parcheggia l’auto lontana dal luogo in cui ti stai recando, oppure vai a piedi.

Una passeggiata dopo cena ti aiuterà a ridurre la glicemia, inoltre è un ottimo modo per rilassarti.

Camminare, infatti, non solo è ecologico ma è anche una forma di meditazione e movimento consapevole.

Tieni traccia dei tuoi passi usando un’app di fitness sul tuo telefono e rimarrai sorpreso di quanti passi extra puoi fare in un solo giorno.

Consiglio 2: dieta, mangia colorato

Decora il tuo piatto con cibi freschi e nutrienti come frutta e verdura, proteine ​​magre come pollo e pesce e grassi sani come avocado, olio extravergine d’oliva, noci e semi.

Sì ai carboidrati, ma scegli quelli a lento rilascio di energia e a basso valore glicemico come cereali integrali e legumi come lenticchie o ceci, oppure quinoa.

CORRELATO: Fame nervosa? Mettila ko con lo smoothie matcha e avocado.

Metti da parte cibi trasformati e zuccheri.

Consiglio 3: acquista attrezzi sportivi leggeri e pratici che puoi portare ovunque

Scegli degli attrezzi pratici da portare ovunque, come per esempio una corda per saltare e delle bande elastiche. Sono attrezzi economici, facili da trasportare e ti permetteranno di eseguire una routine completamente nuova ovunque.

Dieci minuti di saldo della corda, per esempio, equivalgono a 30 minuti di corsa. Le fasce elastiche di resistenza permettono una grande varietà di esercizi e potrai tonificare il corpo rapidamente.

Consiglio 4: idratati

In una dieta sana non devi focalizzarti solo sull’alimentazione ma anche sull’idratazione.

CORRELATO: Dieta chetogenica, i cibi essenziali da aggiungere alla lista della spesa.

Quando ti svegli al mattino, bevi un bicchiere di acqua a temperatura ambiente prima di colazione. Il nostro organismo è disidratato al risveglio ed è davvero importante reidratarlo correttamente. L’acqua aiuta a eliminare le tossine e a regolare la temperatura corporea.

Consiglio 5: non solo dieta, prova qualche nuova attività

La parola d’ordine è muoversi. Oltre a tonificare i muscoli, pratica qualcosa di aerobico. Per esempio, concediti una camminata veloce, nuoto, ciclismo ma anche danza.

L’esercizio fisico non deve essere noioso altrimenti mollerai dopo poco.

Per esempio, accendi la musica e balla per almeno mezz’ora. Ancora meglio, chiedi a una amica di unirsi a te, così sarà ancora più divertente.

Consiglio 6: non dimenticare lo stretching

Troppo spesso sottovalutato, in realtà lo stretching aiuta il recupero muscolare, il rafforzamento del tessuto connettivo, il miglioramento delle articolazioni. Aiuta a mantenere i muscoli forti e flessibili.

Assicurati di fare stretching prima, dopo e anche durante gli allenamenti. Assicurati di allungare prima, dopo e anche durante gli allenamenti. Usa un rullo in schiuma per favorire un allungamento e alleviare il dolore muscolare.

Consiglio 7: dieta, mangia consapevolmente

Spesso, quando ci sediamo per mangiare, ci concediamo anche altre distrazioni come lo smartphone, Netflix o e-mail.

Scegliere di nutrirci senza distrazioni, ci permette di mangiare più lentamente e in modo più consapevole.

Mangiare consapevolmente aiuta con il controllo delle porzioni, previene l’eccesso di cibo e ti permette di godere del cibo, boccone dopo boccone, facendo caso a tutti i sapori e agli aromi.

Consiglio 8: l’importanza del sonno

Nessuna attività fisica o dieta sana ti farà bene se non dormi adeguatamente ogni notte.

Crea una routine serale che ti aiuti a rilassarti e a favorire un buon sonno (dovresti dormire dalle sette alle otto ore a notte).

Per esempio, accendi una candela alla lavanda, dalle proprietà rilassanti, e usa delle federe di seta. Elimina oggetti di elettronica dalla camera da letto come tv o smartphone.

Foto di Brooke Lark su Unsplash.