Per ottenere un addome tonico e piatto, oltre a dimagrire è importante anche sgonfiare la pancia. Riuscire in questo intento non è impossibile, a patto di seguire alcune regole alimentari.

Per riuscire a dimagrire in modo sano, infatti, la dieta è fondamentale. Secondo gli esperti, una buona alimentazione è alla base della nostra salute e della nostra forma fisica.

Per riuscire a dimagrire e sgonfiare la pancia, dovresti puntare su alimenti ricchi di acqua e di nutrienti. Oltre a limitare l’uso del sale e di cibi troppo grassi, inoltre, dovresti aumentare l’assunzione di proteine e fibre, che ti permettono di sentirti più sazio più a lungo. Un ottimo stratagemma per consumare meno calorie e quindi dimagrire con più facilità.

Vediamo insieme 5 alimenti che dovresti inserire nella tua dieta settimanale, perfetti per dimagrire in modo sano e sgonfiare l’addome.

5 alimenti per dimagrire in modo sano e sgonfiare la pancia

Finocchio: il finocchio è uno dei nostri alleati contro la pancia gonfia. Se assunto sotto forma di tisana, ti aiuterà a sgonfiare l’addome. All’interno di una dieta sana, puoi sgranocchiarlo a metà mattina o metà pomeriggio e ti permetterà di arrivare a pranzo o a cena senza sentire i morsi della fame.

Il finocchio, infatti, oltre a essere ricco di acqua ha anche molte fibre, e risulta quindi perfetto se vuoi dimagrire in quanto ti permetterà di sentirti sazio più a lungo.

Yogurt: sembra incredibile eppure lo yogurt è nostro amico quando abbiamo come obiettivo quello di sgonfiarci.

Grazie ai fermenti lattici vivi, infatti, questo alimento aiuta a mantenere sana e attiva la flora batterica intestinale, regolarizzando il nostro intestino. Provate a mangiarne uno al giorno: vi renderete conto di avere sempre il ventre super piatto.

Asparagi: buoni e alleati contro il gonfiori, gli asparagi agiscono sul tratto digestivo favorendo l’assorbimento dei nutrienti. L’aminoacido asparagina che si trova negli asparagi è un eccellente diuretico.

Gli asparagi possiedono una buona quantità di fibre alimentari. Inoltre, non contengono grassi e colesterolo, hanno un basso apporto calorico, e sono costituiti per il 90 per cento da acqua

Carciofi: ottimo alleato contro i gonfiori, il carciofo è ricco di fibre e di acqua. Per questo, ti aiuteranno a sentirti più sazio più a lungo.

Possono essere mangiati sia crudi che cotti, meglio a pranzo così risveglieranno il vostro intestino e aumenteranno il senso di sazietà grazie alle fibre.

Ananas: Ricca di acqua, l’ananas riduce la ritenzione idrica e le infiammazioni eliminando gonfiori addominali e sulle gambe. Nell’ananas è presente la bromelina, un enzima digestivo molto utile per sgonfiare la pancia.

L’ananas andrebbe mangiata intera. Questo perché i succhi di frutta o gli estratti non hanno la stessa efficacia della frutta intera, in quanto sali minerali, vitamine, enzimi e sostanze fitochimiche in essa presenti interagiscono tra loro donando al corpo il beneficio di cui necessita.