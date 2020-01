Una dieta ricca di cibi sani come frutta, verdura, cereali integrali, ma a basso contenuto di zuccheri, sale e carni lavorate può contribuire a promuovere un sano invecchiamento cellulare nelle donne. Ecco una serie di alimenti anti-invecchiamento per nutrire il tuo corpo.

Da mettere nel carrello arance, succo di arancia, lattuga (riccia, romana o normale), mele, pere e noci. Attenzione anche ai condimenti. Ridurre sale e grassi trans, consumare moderatamente l’alcol e il consumo di bevande poco zuccherate e non gassate.

Dal salmone ai semi di lino, passando per l’avocado, l’olio d’oliva e il cioccolato fondente e i frutti rossi. Ecco altri cibi anti-aging amici della pelle, che la mantengono sana, idratata. Il segreto sta negli omega 3 e negli omega 6, negli antiossidanti e nella vitamina E. Il tè verde è ricco di antiossidanti chiamati catechine, che aumentano il flusso sanguigno alla pelle, cosa che assicura ossigeno e nutrienti freschi. Ma anche mango, papaya, peperoni, spinaci e cavolo.

Infine l’avena, alleata della pelle sana. Ricca di proteine, antiossidanti, enzimi, vitamine e lipidi, è diventata una delle piante più utilizzate in ambito cosmetico. I benefici principali sono riassumibili in 4 punti chiave:

Azione lenitiva, azione protettiva, azione idratante, aiuto al microbioma: l’avena prebiotica funge da nutriente per i batteri microbici, con noti benefici per la pelle.

Attenzione invece ai cibi che invecchiano. Oltre a quelli ricchi di grassi trans, bisogna anche limitare il consumo di carne rossa, così come quello dei carboidrati raffinati a favore di quelli più integrali. I coloranti e conservanti artificiali sono altri nemici della pelle. Contengono solfiti, che possono causare una perdita di elasticità della cute e rughe premature.