Secondo l’Academy of Nutrition and Dieteticsle donne e uomini di età compresa tra 19 e 50 anni hanno bisogno di circa 12 grammi e 17 grammi di acidi grassi omega-6 al giorno. Assumere la giusta quantità di Omega 6 potrebbe contribuire ad allungare la vita e proteggere da morte prematura. A evidenziare le proprietà benefiche dei ‘cugini’ dei ben più noti Omega 3 è stato uno studio pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition.

Gli Omega 3 e 6 sono detti acidi grassi essenziali perché la loro presenza è essenziale per l’organismo e contribuisce al buon funzionamento delle cellule e di tutto il metabolismo. In particolare però gli omega 6 polinsaturi sono ritenuti dannosi, se assunti in eccesso. Vediamo alcune fonti alimentari di Omega 6, elencate dal sito Healthline, specificando che sono solo a scopo informativo e non sostitutive di un parere medico, che resta l’unica fonte attendibile cui attenersi quando si tratta di alimentazione.

Olio di cartamo, ricco di grassi monoinsaturi, che è un tipo di acido grasso che può aiutare a migliorare la salute del cuore. Tofu. Ogni porzione fornisce una dose abbondante di diversi nutrienti chiave, tra cui proteine, ferro, calcio e manganese. Il sito include anche i semi di canapa. “Oltre ad essere ricchi di grassi salutari per il cuore, i semi di canapa sono un’ottima fonte di proteine, vitamina E, fosforo e potassio”, specifica.

I semi di girasole sono ricchi di importanti vitamine e minerali, tra cui vitamina E e selenio, che fungono entrambi da antiossidanti. Altra fonte è il burro di arachidi, ricco di nutrienti chiave come niacina, manganese, vitamina E e magnesio. Segue l’olio di avocado e le uova, altra fonte di acido linoleico, così come le noci e le mandorle, che sono una fonte di proteine e fibre, insieme a vitamina E, manganese e magnesio. Infine gli anacardi. Ogni porzione è ricca di micronutrienti, tra cui rame, magnesio e fosforo.