Le espadrillas sono le scarpe più iconiche dell’estate e noi abbiamo individuato un vestito perfetto da abbinare a queste calzature.

Si tratta di un modello firmato Mango a 19,99 euro, scontato dagli iniziali 29,99 euro.

Il vestito ha chiusura a incrocio ed è disponibile in due varianti, rossa e bianca.

Entrambi i colori ben di abbinano alle scarpe spagnole, soprattutto quelle con zeppa.

In realtà il capo è ideale anche per ricreare un look in perfetto stile francese.

In altre parole, se state programmando un viaggio in Provenza, avete trovato il vostro alleato.

L’abito è piuttosto corto, dunque se non siete fan delle gambe al vento forse non fa per voi.

E’ anche scollato e se questo per voi è un limite potete tranquillamente indossare sotto un top color carne o dello stesso colore del modello.

Per completare l’outfit non dimenticate un bel cappello in paglia grande, da abbinare a una borsa dello stesso materiale.

Altri abiti da sfoggiare per l’estate 2020.

Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato di un modello firmato Weili Zheng, in vendita sul sito Yoox a 82 euro dagli iniziali 139.

Il vestito, di colore azzurro, ha una scollatura profonda, è senza maniche, senza tasche, interno sfoderato e con vestibilità ampia.

C’è poi un altro abito a fiori che ricorda gli iconici modelli di Dolce e Gabbana.

E’ possibile acquistare il modello sempre sul sito Yoox, al prezzo scontato di 35 euro dagli iniziali 52.

Chi ama il colore lilla può puntare su un vestito firmato H&M in cotone goffrato e strutturato, arriva alla lunghezza del polpaccio.

Sempre rimanendo in ambito H&M, date un’occhiata a questo mini dress firmato H&M da 14,99 euro, disponibile in due colori: nero e con stampa floreale blu.

Se siete alla ricerca di un capo più elegante, c’è un tubino Mango che fa al caso vostro.

Un abito avvitato con scolla a V e cintura in vita da 39,99 euro, disponibile in quattro colori diversi (taglie dalla XS alla XL).