L’estate è ormai al suo apice così come il caldo ma con il giusto vestito è possibile rendere la calura meno gravosa senza rinunciare allo stile.

In questi ultimi mesi vi abbiamo mostrato numerosi capi perfetti per la stagione estiva a prezzi moderati.

Oggi vi parliamo di un abito bianco a fiori del brand Intimissimi, per dare un tocco french style al vostro outfit.

Un modello ideale per una gita fuori porta in un borgo, una delle mete-tipo rivelazione dell’estate 2020.

L’abito costa 34,95 euro, con uno sconto del 50% considerando che il suo presso iniziale era 69, 99 euro.

Il tessuto è di viscosa e ha maniche a 3/4, dunque non avete bisogno di una maglia da mettere sopra le spalle se entrate in qualche luogo sacro.

Potete abbinare il vestito a delle espadrillas alte come quelle amate dalla regina di Spagna Letizia Ortiz, oppure a un infradito elegante color carne.

Se però non volete rinunciare alle scarpe da ginnastica, sappiate che ormai sono ampiamente sdoganate anche sotto un capo come questo.

Non dimenticare un cappello di paglia ampio per proteggervi dal sole ed evitare scottature in viso.

Altri vestiti da mettere nel carrello per l’estate 2020.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un vestito firmato Calzedonia lungo e dai toni azzurri, in questo caso ideale tanto per il mare quanto per fare una passeggiata fuori porta.

I disegni ricordano le ceramiche di famosi luoghi di villeggiatura italiana come Positano, per cui sarebbe impeccabile.

Il vestito sembra molto confortevole, largo ma comunque avvitato quanto basta per delineare la silhouette.

Altro pezzo Calzedonia must have è la gonna bianca utilizzabile anche come abito.

Un modello lungo e largo attualmente in saldo a 17,90 euro dagli iniziali 35,90.

Attenzione anche al pareo nero del brand, che consideriamo un altro must have della stagione estiva.

Il capo costa solo 19,90 euro nella versione nera e 13,90 euro nella versione etnica. Se volete metterlo su tutto, quello scuro è la scelta più adatta.