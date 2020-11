Morbido, caldo, avvolgente. Sono queste le parole d’ordine per l’abbigliamento dell’inverno 2020 e il vestito in maglia di Uniqlo sembra soddisfare tutti i requisiti. Super versatile, lo potrai indossare per tutta la stagione fredda. Lo adorerai.

Per il guardaroba dell’inverno 2020 – 2021, i vestiti in maglia sono un must. Infatti, è importante che siano caldi e comodi ma anche di tendenza e super versatili. Così, potrai sfoggiarli con facilità per passeggiare con le amiche (ovviamente sempre in sicurezza e indossando la mascherina protettiva) ma anche per le video call a casa e per i pomeriggi tisana e Netflix.

Il vestito che abbiamo scovato nel sito di Uniqlo sembra essere perfetto. In morbido filato, questo maxi abito ha linea easy, maniche lunghe e collo alto e ampio.

Siccome ancora non sappiamo cosa ci aspetterà il prossimo futuro, i nostri acquisti devono essere ponderati. Cosa c’è di meglio allora di investire in un morbido maxi vestito in maglia, da poter sfruttare in giro ma anche a casa?

Questo vestito firmato Uniqlo costa meno di 40 euro ed è disponibile in diversi colori. A noi piace tantissimo nella romantica tonalità beige, ma se preferisci puoi scegliere tra rosa antico, bianco panna e l’intramontabile nero.

Un altro completo Uniqlo che non dovresti lasciarti sfuggire

Qualche giorno fa, vi abbiamo mostrato un’altra proposta di Uniqlo davvero interessante. Si tratta di una tuta firmata Uniqlo che potrebbe diventare la vostra alleata durante le ore lavorative casalinghe davanti al pc.

Dopotutto, se anche voi state lavorando in smartworking sapete già che l’oufit comodo è tutto.

La tuta è in tessuto ultra stretch estensibile in tutte le direzioni, così da garantire il massimo comfort in casa, quando si sta seduti o si dorme. Il modello ha una vestibilità rilassata per garantire la massima facilità di movimento, più polsini concepiti per facilitare il rimbocco delle maniche. I pantaloni sono dotati di pratiche tasche posteriori.