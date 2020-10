Se anche voi state lavorando in smartworking sapete già che l’oufit comodo è tutto.

Noi abbiamo individuato una tuta firmata Uniqlo che potrebbe diventare la vostra alleata durante le ore lavorative casalinghe davanti al pc.

La tuta è in tessuto ultra stretch estensibile in tutte le direzioni, così da garantire il massimo comfort in casa, quando si sta seduti o si dorme.

Il modello ha una vestibilità rilassata per garantire la massima facilità di movimento, più polsini concepiti per facilitare il rimbocco delle maniche. I pantaloni sono dotati di pratiche tasche posteriori.

La tuta costa 34,90 euro ed è disponibile in diverse varianti: marrone, rosa, color carne e verde. Le taglie vanno dalla Xxs alla Xxl.

Noi vi consigliamo la variante marrone o color carne, ma se volete dare un tocco di colore via libera anche alle altre tinte.