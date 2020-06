Le restrizioni per andare in spiaggia ai tempi del coronavirus sono molte, ma questo non vieta di regalarsi una giornata di mare senza rinunciare all’eleganza.

Abbiamo individuato una tutina in denim per un outfit impeccabile, spendendo meno di 30 euro.

La tutina Yamamay ideale per la spiaggia.

In modello in questione è firmato Yamamay e costa solo 29,95 euro. Al momento è disponibile solo la taglia M, S e L sono sold out.

Questa mini jumpsuit può essere abbinata a delle espadrillas alte o a un semplice infradito, tutto dipende dall’effetto finale che si vuole ottenere.

Immancabile anche un cappello in paglia, così come una bella borsa dello stesso materiale.

Niente vieta di indossarla anche in città, essendo il tessuto coprente e sufficientemente pesante per non sembrare un copricostume.

La cintura in vita permette di stringerla a piacimento, dettaglio strategico considerando che una M potrebbe a questo punto andare bene anche per una taglia S.

Altri abiti must have per l’estate 2020.

Nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato un modello firmato dal brand svedese H&M, prezzo 29,90 euro. Comodo e confortevole per l’estate.

Potete scegliere tra tre colori: nero, beige e kaki scuro, taglie dalla XS alla XXL.

Tra i vantaggi dell’abito ci sono il fatto che sia largo (dunque meglio scegliere una taglia inferiore alla propria) e allo stesso tempo elegante. Il tessuto è piuttosto pesante e per questo non è trasparente. Può quindi essere utilizzato anche in città e non solo in spiaggia. Si può abbinare a delle espadrillas così come a della scarpe basse o sportive. Ultimo capo must have, firmato sempre Yamamay, il kaftano leopard a 29, 95 euro. Un mini abito maculato della linea Afripedia by Yamamay, perfetto come mini abito o copricostume. Modello a manica lunga, con scollatura profonda rifinita da fiocchetti. Il capo è stato realizzato con una linea fluida, presenta elastici sotto il seno e sul punto vita per sottolineare le forme.