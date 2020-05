Durante la quarantena da coronavirus abbiamo imparato a investire sul relax casalingo.

L’isolamento ci ha portato a trascorrere molte ore a casa e anche l’abbigliamento ha subito una declinazione specifica: è stato a prova di confort.

Solo in queste ultime settimane siamo tornate a indossare jeans e scarpe alte.

Ma il boom di outfit casalinghi resta una certezza di questo periodo.

A tale fine abbiamo individuato una tuta elasticizzata Uniqlo che noi stesse abbiamo testato.

Un pantalone ampio e morbido, abbinato a una maglia con manica a 3/4.

Sono disponibili diversi colori. Noi abbiamo optato per quella carne.

Larga al punto giusto, soffice, può essere ideale anche per praticare yoga, oppure come pigiama e perché no, anche per uscire.

Il prezzo è 29, 90 euro e ci sono le taglie fino alla XXL, sebbene molte siano sold out.

Una utente che ha acquistato il prodotto scrive:

“Ho comperato questo articolo per avere una tuta da casa comoda e adattabile anche per lo yoga”.

“È confortevole e morbida, non troppo calda. I pantaloni tendono a rilassarsi molto: li rende ancora più comodi per yoga, ma meno fit se dovete fare un giro”.

Un’altra: “La tuta è veramente comoda e ben fatta! Sono molto soddisfatta dell’acquisto!”.

Oltre alla tuta elasticizzata del brand giapponese Uniqlo, nei mesi scorsi abbiamo proposto anche altri outfit casalinghi.

Per esempio i pantaloni mappamondo rosa Oysho a 19.90 euro, disponibili in diverse taglie, dalla XS alla XL. Hanno vita regolabile tramite elastico nella parte posteriore.

E’ possibile abbinare ai pantaloni anche la camicia della stessa fantasia, prezzo: 29.90 euro.

La stampa mostra i diversi continenti in stile Alviero Martini.

Se il completo vi sembra troppo esagerato, potete optare solo per la parte inferiore, magari abbinandola a una semplice t shirt bianca o nera.