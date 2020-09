Settembre è arrivato e scatta lo shopping preautunnale per affrontare le fine dell’estate con stile.

Il lockdown ha messo a dura prova la nostra voglia di indossare capi che vadano oltre leggings e scarpe da ginnastica.

Ma non dobbiamo perderci d’animo e anche se la situazione sanitaria non è ancora delle più rosee, proprio la moda può darci nuova linfa vitale.

I tacchi hanno fatto una lunga pausa e meritano di tornare in auge.

Il tubino Ralph Lauren.

A tale proposito vi invitiamo a dare un’occhiata a un tubino firmato Ralph Lauren, disponibile in due varianti: nero e blu.

Caratterizzato da una silhouette avvolgente, l’abito in jersey con maniche ad aletta è impreziosito da dettagli come una fascia in vita e l’orlo posteriore con spacco.

Il suo stile senza tempo lo rende una scelta ideale per il giorno o per la sera, così come per un ritorno in ufficio con stile.

Il capo costa 159 euro, non un prezzo bassissimo ma considerate che questo vestito non passerà mai di moda.

Altre idee per outfit di fine estate.

Se siete alla ricerca di un tailleur colorato per tornare al lavoro con stile abbiamo individuato ciò che fa per voi.

Parliamo di un completo verde scuro firmato Mango, che potete indossare a settembre per affrontare il ritorno alla vita quotidiana.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un abito a fantasia zebrata che puoi sfoggiare quando le temperature scendono e si può tornare a indossare la manica lunga.

Si tratta di un modello sempre firmato Mango da 69,99 euro, un capo della nuova nuova collezione.

Un modello midi, scampanato con scollo a V incrociato e manica lunghe a palloncino.

Attenzione anche al tailleur della nuova collezione Giuliva Heritage per H&M.

Tutta la linea ha dei capi interessanti, che vi consigliamo di prendere in considerazione prima che vada sold out.