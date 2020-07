Abbiamo scovato un tubino firmato Mango che è la perfetta sintesi tra eleganza e glamour estivo.

Un capo che farebbe breccia nel cuore della regina Letizia Ortiz e anzi non escludiamo che possa essere uno tra i suoi prossimi outift.

Parliamo di un abito avvitato con scolla a V e cintura in vita da 39,99 euro, disponibile in quattro colori diversi (taglie dalla XS alla XL).

Se siete già abbronzare potete optare per il colore bianco, un must dell’estate, ma anche il colore verde cachi renderà il vostro outfit originale.

L’abito disegna le forme senza però perdere il suo aspetto formale.

Per questo è perfetto per un appuntamento di lavoro o per una serata in città.

Il tubino può essere abbinato a dei sandali con tacco o a delle ballerine se non siete fan delle calzature alte.

Anche una scarpa espadrillas con zeppa potrebbe essere un’altra alternativa.

Se optate per il bianco via libera a un sandalo effetto nude come il modello Nudist di Stuart Weitzman, oppure il modello Stecy di Steve Madden.

La variante nera del vestito resta la più classica, ma non per questo meno utile.

Anzi, potrebbe essere il vostro vestito ideale per tornare a lavorare in sede dopo la lunga pausa dello smart working.

Altri abiti da mettere nel carrello per l’estate 2020.

Vi abbiamo parlato di un abito bianco a fiori del brand Intimissimi, per dare un tocco french style al vostro outfit.

Un modello ideale per una gita fuori porta in un borgo, una delle mete-tipo rivelazione dell’estate 2020.

L’abito costa 34,95 euro, con uno sconto del 50% considerando che il suo presso iniziale era 69, 99 euro.

Impeccabile anche l’abito firmato Calzedonia lungo e dai toni azzurri, in questo caso ideale tanto per il mare quanto per fare una passeggiata fuori porta.

I disegni ricordano le ceramiche di famosi luoghi di villeggiatura italiana come Positano, per cui sarebbe impeccabile.