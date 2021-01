Non volevo essere avida e nutrire le mie speranze dopo le già epiche svendite del Black Friday e del Cyber Monday. Ma Tory Burch lo ha fatto di nuovo e ha già messo in super saldo alcuni pezzi iconici e senza tempo, che non dovresti proprio farti sfuggire. Si tratta di una svendita con sconti fino al 50%. E non sto parlando di pezzi poco portabili ma di borse che sono degli evergreen e un must del nostro guardaroba. Questo vuol dire che puoi comprarle ora a metà prezzo e sfruttarle almeno per i prossimi 10 anni.

Tra i vari pezzi in super svendita, io ho selezionato 3 borse senza tempo che rappresentano un vero affare se acquistate ora.

Camera Bag McGraw

La camera bag è una delle forme tra le più apprezzate. Questo modello di Tory Burch è strutturata in morbida pelle martellata e impreziosita da una doppia T intagliata. Ha una cucitura verticale realizzata a mano e una tracolla con catena regolabile. Un evergreen da tenere sempre nell’armadio, oggi a soli 230 euro invece che 330.

CORTESIA TORY BURCH

Borsa Shopping Perry a tre scomparti

La shopping bag è una delle borse che non possono mancare nell’armadio. Pratica, grande e allo stesso tempo chic, questa borsa ti accompagnerà davvero ovunque. Il modello Perry di Tory Burch è a tre scomparti, sapientemente realizzata in pregiata pelle martellata italiana con doppio strato interno, che la rende morbida, ma strutturata. È caratterizzata da dettagli in colori contrastanti presenti nel suo interno, nel ciondolo portafortuna in oro satinato e nei bordi grezzi, dipinti a mano. Si completa con una tasca con zip centrale che può contenere un laptop. Ora, è in vendita a soli 248 euro invece che 355.

Borsa a spalla Fleming Matte

Anche la borsa a spalla è intramontabile. Quella di Tory Burch è super chic, presenta una trapuntatura a rombi e una doppia T bombata in rilievo. Il cinturino è intrecciato con catena ton sur ton, e puoi indossarla più lunga e più corta. E’ ora in saldo a 367 euro invece che 525.

