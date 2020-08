Se siete alla ricerca di un capo su cui investire per questi saldi estivi 2020, vi consigliamo di investire su un top dai toni neutri.

Questo tipo di maglia può essere usata in tutte le occasioni e soprattutto non passa mai di moda.

Sul sito del brand spagnolo Mango ce ne sono svariati a prezzi scontati che vale la pena mettere nel carrello degli acquisti.

Il primo top costa 15,99 euro e ha spalline sottili con una leggera arricciatura nella parte anteriore.

Ideale da abbinare con un paio di pantaloni chiari, ma anche scuri. La variante beige è perfetta per esaltare l’abbronzatura.

Il secondo modello è di tessuto satinato, costa 15,99 euro ed è estremamente elegante.

Potete sfruttarlo anche per le uscite estive. Al momento è andato sold out, ma potete lasciare la vostra mail per essere avvertita una volta tornato disponibile.

Stesso prezzo per il terzo modello sempre dai toni panna, ma più adatto per delle gite fuori porta.

Altri modelli da mettere nel carrello per l’estate 2020.

Vi consigliamo di dare un’occhiata a un abito firmato Topshop in vendita sul sito Yoox.

La sua fantasia così come la forma ricordano i modelli delle collezioni di Dolce & Gabbana.

Il vestito ha scollo a V ed è leggermente avvitato, quanto basta per disegnare la silhouette.

Se invece siete alla ricerca di un abito corto per l’estate date un’occhiata al mini dress firmato H&M da 14,99 euro, disponibile in due colori: nero e con stampa floreale blu.

L’opzione per un outfit elegante.

Se state cercando un capo più elegante per la stagione calda, c’è un tubino Mango che fa al caso vostro.

Un abito avvitato con scolla a V e cintura in vita da 39,99 euro, disponibile in quattro colori diversi. FOTO DAL SITO.