5 top Free People per l’estate 2020: la stagione calda non è lontana e possiamo utilizzare il tempo libero della quarantena per organizzare il nuovo guardaroba.

Lo shopping è prettamente on line e questo ci aiuta ad avere una visione più organica dei brand a disposizione sui vari siti di e-commerce.

La nostra attenzione si è focalizzata sul marchio Free People, che ha un’apposita sezione su Zalando.

Abbiamo individuato una serie di top che possono diventare dei must per l’estate. Comodi e allo stesso tempo originali.

Il primo è quello Good Karpa Crop, ideale per Yoga e Pilates, disponibile in diversi colori. Prezzo scontato: 42,25 euro.

Ottimo per allenarsi anche Fp Movement Undertow Tank top. Questo pezzo è però disponibile solo per la taglia L, le altre sono andate sold out.

Adella Bralette è un altro capo che potrebbe rendere il tuo outfit estivo impeccabile. Può essere indossato come underwear sotto una maglia trasparente e l’effetto hippie è garantito.

Adella è disponibile in ben 12 colori e quindi potete sbizzarrirvi a scegliere la tonalità che più vi rappresenta.

Se puntate alla semplicità, potete optare per questo top bianco in nylon ed elastan.

Semplice e facile da abbinare anche Bondi Crop, disponibile in due colori. Adatto alle sere calde e alle uscite in riva al mare.

Altri modelli da mettere nel carrello per l’estate 2020.

Nelle scorse settimane abbiamo individuato inoltre un abito “tattico” del brand svedese H&M (guarda la foto del vestito).

Un capo lungo e scollato ideale per l’estate. Il capo viene così descritto sul sito:

“Abito lungo e aderente in jersey lucido dalla caduta elegante. Linea dritta in alto, spalline sottilissime da annodare sulla schiena”.

“Profonda scollatura sulla schiena, spacco dietro. Foderato. Modello: linea aderente. Composizione: viscosa 96%, elastan 4%, fodera interna: poliestere 100%”.

E’ disponibile in due colori: rosso e marrone. Prezzo: 39.90 euro. Le taglia variano dalla XS alla XL.