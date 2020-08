Se cerchi un vestito fresco, pratico ed economico che ti salvi per gli aperitivi e i look da spiaggia, questo di Stradivarius potrebbe fare al caso tuo.

Siamo ormai entrati nel vivo dell’estate. I tramonti estivi, gli aperitivi sulla spiaggia e le giornate al mare sono sempre più frequenti e scegliere il look adatto che possa andare bene all-day non è semplice.

Ma noi abbiamo scovato un vestito sul sito di Stradivarius che potrebbe essere la combinazione perfetta.

Si tratta di un abitino di colore fucsia, lungo fin sotto il ginocchio e con maniche lunghe (leggere) a palloncino.

La forza di questo vestitino è che è sia glamour sia molto pratico, perfetto da indossare anche sopra il costume per un perfetto look da spiaggia, ma che diventa chic con un sandalo gioiello per i tuoi aperitivi in spiaggia dopo una giornata sotto al sole.

Inoltre, è ora in sconto sul sito di Stradivarius e potrai averlo con un semplice click a soli 12,99 euro. L’unica pecca è che è così versatile che devi sbrigarti perché siamo certi che finiranno presto tutte le taglie.

Anche perché, in questo momento, Stradivarius sta applicando la spedizione gratis in negozio. Vuol dire che se decidi di fartelo mandare nel tuo negozio Stradivarius più vicino, non dovrai nemmeno pagare le spese di spedizione! Incredibile no?

Se invece siete alla ricerca di qualcosa di più chic e ricercato ma non volete spendere una fortuna, perché non date un’occhiata al vestito in misto lino di HM?

Si presta bene a look casual e pratici, con un sandalo flat o una sneaker. Eppure, può diventare elegante semplicemente abbinando una scarpa con tacco.

Oppure, con un cappello o una borsa di paglia farà subito effetto Capri. Sarà perfetto per i tuoi aperitivi con le amiche, abbinato ad un bel bicchiere di Chardonnay.