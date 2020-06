Abbiamo scovato una sottoveste Intimissimi must have dell’estate 2020.

Si tratta di un modello in cotone ultrafresh, che costa solo 15,90 euro.

Il capo è disponibile in due colori, carne e nero, con taglie che vanno dalla S alla L.

La sottoveste è probabilmente uno dei capi più versatili del brand italiano per la stagione estiva.

Puoi indossarla per dormire, così come per dormire, sotto un kimono o un caftano.

Si abbina bene alle scarpe sportive così come a delle espadrillas, alte o basse.

E’ perfetto anche come copricostume, essendo un tessuto molto leggero e perché no, anche accompagnato da un bel cappello oversize.

Potete sbizzarrirvi con un abito così basic, il risultato sarà sempre ottimo.

Altri capi Intimissimi per l’estate 2020.

Da mettere nel carrello anche un body modello nero a pois bianchi in raso di viscosa con coppe a triangolo che si annodano dietro al collo.

Il modello ha una scollatura profonda sulla schiena e lo slip brasiliano in modal e pattina interna 100% cotone.

Il body costa 39,90 euro ed è disponibile in diverse taglie, dalla S alla L.

Potete abbinarlo a dei jeans neri o blu, oppure a una minigonna, ma anche a un leggings di buona fattura, purché nella parte posteriore non si crei un effetto bombato.

Per le serate estive più fresche, invece, abbiamo scovato un top nero in seta che sarà perfetto come sottogiacca, ma anche per essere indossato sotto cardigan etno-chic per un effetto bohemian glam.

E’ disponibile in ben 13 colori, quindi non sarà difficile scegliere quello che si abbina meglio alla tua palette di incarnato.

C’è poi una giacca che ha catturato la nostra attenzione ed è il cardigan a manica lunga in interlock di cotone sempre del brand Intimissimi.

Il capo è disponibile in tre colori: nero, blu e beige. Prezzo: 49.90 euro.