Abbiamo individuato un paio di shorts firmati Yamamay che non possono mancare nel tuo guardaroba estivo.

100% cotone, i pantaloncini della linea Afripedia sono realizzati in tessuto naturale ed ecologico.

Il modello ha un risvolto sul bordo e tasche larghe laterali, con la possibilità di annodare in vita la cintura.

Gli shorts possono essere sfoggiati nelle giornate più calde così come in quelle più fresche.

Ideali per il mare, ma anche per una gita fuori porta, diventate molto comuni in questa fase post lockdown.

Potete abbinare gli shorts a una canotta bianca, oppure a una camicia larga, ma sono anche perfetti insieme a un costume intero.

Per completare il look sì a un bel cappello e una borsa in paglia, poi espadrillas alte o basse a seconda delle necessità.

Altri capi Yamamay da mettere nel carrello per l’estate 2020.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un vestito bianco che costa 39,95 euro ed è fatto in 100% viscosa. Disponibile in 3 taglie: s, m, l.

L’abito ha una profonda scollatura nella parte posteriore, lasciando intravedere la schiena.

Potete usarlo per andare in spiaggia, indossando un costume dello stesso colore o color carne.

Altra tutina Yamamay che potrebbe diventare alleata per la stagione calda è quella in stile nautico del brand. Costa 29,95 euro. Al momento è disponibile solo la taglia L.

Una mini jumpsuit che può essere abbinata a delle espadrillas alte o a un semplice infradito, tutto dipende dall’effetto finale che si vuole ottenere.

La cintura in vita permette di stringerla a piacimento, dettaglio strategico considerando che una L potrebbe a questo punto andare bene anche per M.

Ultimo capo must have, firmato sempre Yamamay, il kaftano leopard a 29, 95 euro.

Un mini abito maculato della linea Afripedia by Yamamay, perfetto come mini abito o copricostume.

Da mettere nel carrello anche il copricostume della linea Resort by Yamamay con maniche lunghe e silhouette morbida lunga a kimono.