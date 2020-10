Abbiamo individuato un pullover color sabbia che consideriamo un vero must have per la stagione invernale.

Il modello è firmato Rouje Paris, uno dei brand più apprezzati dalle amanti dello stile parigino. Costa 175 euro.

Il maglione incrociato “Marty” si ispira al guardaroba della ballerina: grazioso, avvolgente, morbido, femminile e senza tempo, da indossare senza nulla sotto.

Il pullover è disponibile anche nella variante marrone chiaro, tutto dipende dai vostri gusti personali.

Potete abbinarlo a dei semplici jeans a vita alta, sotto il quale mettere dei tronchetti, oppure a una mini gonna nera o a dei pantaloni scuri skinny.

Quale che sia la vostra scelta, questo capo è pronto ad avvolgervi con tutta la sua morbidezza e sofficità.

Se anche voi siete impazzite per gli oufit sfoggiati da Lily Collins nella serie Netflix “Emily in Paris“, cosa aspettate a far entrare questo maglione nel vostro guardaroba?

Altri oggetti da mettere nel carrello per l’autunno inverno 2020/21.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del basco in lana firmato H&M per creare un look parigino.

Potete indossarlo abbinato a un abito nero corto, sotto il quale sfoggiare dei collant ricamati o colorati, non senza delle scarpe con tacco.

Se invece puntate a un look casual, via libera a una gonna a palloncino e a dei mocassini o stivaletti bassi.

Ma anche jeans e maglioni sono in benvenuti se volete creare un oufit french style.

Nella terza puntata della serie Netflix, la protagonista Emily indossa un blazer a quadri bianco e nero di Veronica Beard.

Questa giacca di SHEIN bianca e nera a quadri è un’ottima sostituta ed è un pezzo versatile da aggiungere a qualsiasi guardaroba.

Oltre ad essere molto simile al blazer di Veronica Beard, puoi abbinarla davvero con tutto.