L’autunno è alle porte. Questo pullover H&M è perfetto da poter sfoggiare tutta la stagione fredda per un look minimal e sofisticato.

Se sei alla ricerca di un capo versatile, comodo e pratico che potrai indossare tutto l’autunno e anche l’inverno, HM potrebbe avere quello che fa per te.

Abbiamo scovato un pullover H&M che potrebbe diventare il protagonista di molti dei tuoi outfit della prossima stagione.

Si tratta di un pullover in morbida maglia a trecce con lana.

Scollo squadrato, ampio bordo a volant in maglia a coste sulle spalle. Maniche lunghe e ampie.

Un capo che puoi indossare per andare a lavoro, sopratutto durante le giornate più fredde e piovose, ma che potrai sfoggiare tranquillamente anche per lo shopping con le amiche, per un cinema o per un aperitivo.

Siamo certe che questo pullover diventerà uno dei tuoi capi must-have della prossima stagione.

Questo pullover H&M ha la particolarità di rendere sofisticato anche il look più minimal. Infatti, potrai abbinarlo a dei semplici pantaloni in velluto ton sur ton ma anche con una minigonna nera, calze scure e Dr. Martens.

CORTESIA HM

La blusa di HM perfetta per l’ufficio

Se pensi che per acquistare un pullover ci sia ancora tempo, potresti considerare l’idea di acquistare una blusa, perfetta per le mezze temperature di adesso.

Qualche giorno fa ti abbiamo suggerito questa blusa H&M con stampa leopard. È adatta davvero a ogni occasione e ti risolverà tantissimi outfit dell’autunno 2020.

È in tessuto leggero. Ha il collo alto, arricciature in alto per un leggero effetto drappeggiato davanti e dietro. Maniche lunghe a sbuffo. Polsino con bottoni rivestiti. Linea leggermente arrotondata in basso.

La linea di questa blusa H&M è elegante ma allo stesso tempo glamour, caratteristica che la rende perfetta per ogni occasione.