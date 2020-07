Abbiamo individuato un pareo firmato Calzedonia che consideriamo un must have della stagione estiva.

Il capo costa solo 19,90 euro nella versione nera e 13,90 euro nella versione etnica. Se volete metterlo su tutto, quello scuro è la scelta più adatta.

Il pareo è morbido e confortevole, lascia intravedere le gambe, ma allo stesso tempo è molto coprente, al punto che potrebbe essere usato come gonna.

Tra i vantaggi del modello c’è quello di essere regolabile, dunque potete allentarlo o stringerlo a piacimento. In altre parole: non vi segnerà i fianchi. E scusate se è poco!

Il pareo può essere indossato sopra un costume intero così come un bikini. Perfetto con delle espadrillas alte così come basse. Oppure, puntate a un semplice infradito.

Altri modelli Calzedonia da mettere nel carrello.

Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato del costume intero modello Federica, disponibile in tre diversi colori (fucsia, giallo e arancio), al prezzo di 49 euro.

La forma è a body, molto semplice, così come il tessuto, che ha però la caratteristica di essere glitterato.

Il suo utilizzo primario resta quello del mare, ma niente vieta di indossarlo sopra una gonna o dei pantaloni, jeans inclusi.

Altri costumi e abiti per l’estate 2020.

Elegante, glamour e pratico, questo costume è perfetto per tutti i fisici e valorizza le curve. Non a caso, è il più venduto su Amazon e costa meno di 30 euro.

C’è un abito firmato Yamamay che può essere usato come copricostume per le tue giornate in spiaggia.

Il vestito in questione è della linea Deco Lux by Yamamay, realizzato in tessuto doppiato con una silhouette leggera e morbida, che scende in delicate pieghe in stile sottoveste.

Altro capo must have, firmato sempre Yamamay, il kaftano leopard a 29, 95 euro.

Un mini abito maculato della linea Afripedia by Yamamay, perfetto come mini abito o copricostume.