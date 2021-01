Delle pantofole così calde e soffici che ti sembrerà di camminare su una nuvola. Te le meriti, anche solo per aver superato il 2020. La maggior parte delle scarpe presenti nel nostro armadio non ha visto la luce durante tutto lo scorso anno. Certo, abbiamo tirato fuori delle comode sneakers o delle infradito per commissioni o piccole passeggiate. Ma le vere vincitrici del 2020 (e, siamo onesti, probabilmente anche del 2021) sono state le pantofole.

E proprio a proposito di pantofole, ne abbiamo scovate un paio che non dovresti farti sfuggire. Con la tomaia in pelliccia sintetica incrociata e suola esterna in gomma, queste pantofole sostengono i tuoi piedi facendoti sentire come se “stessi camminando su una calda e soffice nuvola”.

Sono disponibili in tantissimi colori, dal nero al panna passando per il rosa cipria e anche il leopardato. Inoltre, potrai acquistarle su Amazon ad un prezzo davvero irrisorio: per soli 18 euro arriveranno direttamente a casa tua compresa la spedizione Prime.

FOTO CORTESIA AMAZON

Un recensore ha scritto: “Ho fatto un regalo, e veramente è stato apprezzato. Molto comodi, calzano il proprio numero, e sicuramente non sono quelle classiche pantofole da 5€. Sono ben rifinite, e anche il materiale all’interno sembra reggere”.

Un altro acquirente ha aggiunto: “Sono estremamente morbide, calde e confortevoli. Ne vale sicuramente la pena. Non richiedono tempo di rodaggio, quindi ottieni un comfort immediato!”.

Tra tutti i modelli, io ho scelto quelle leopardate anche se ero indecisa con il rosa cipria e nulla può impedirmi di prenderne un altro paio.

Leggi anche: La tuta da casa (e non) che per 30 euro ti assicura comfort e morbidezza.

Il nuovo anno porta sicuramente speranza per un futuro più luminoso, ma non siamo ancora fuori dai guai. Se dobbiamo continuare a trascorrere la maggior parte del nostro tempo a casa, tanto vale farlo nel modo giusto. E anche se il tuo calendario è zeppo di di riunioni virtuali, i tuoi piedi saranno sempre protetti dal mondo Zoom. Regalati oggi stesso queste pantofole in pelliccia sintetica a fascia incrociata di Amazon.