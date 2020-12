Mai come quest’anno, le nostre scelte in fatto di look devono essere specifiche. Puntare su capi comodi e caldi, come questo completo di H&M formato da pantaloni e pullover in maglia, è una scelta furba e soprattutto necessaria. Dopotutto, la pandemia ci costringe a passare la maggior parte del tempo dentro casa. Anche le vacanze di Natale quest’anno saranno molto diverse. Niente feste in famiglia, pranzi limitati a poche persone del nucleo famigliare. E’ normale quindi che i capi più sfruttati siano quelli da casa.

Abbigliamento da casa, però, non deve essere sinonimo di disordine e sciatteria, anzi. Possiamo vestire comfy senza rinunciare a un tocco di moda 2020.

Girando per il web, abbiamo trovato questo completo di H&M formato da pantaloni e pullover in maglia che non solo è caldo e pratico ma è anche molto glamour. Insomma, il look definitivo di questo 2020.

Si tratta di un pantalone in maglia morbida, a vita alta (per il 100% di comfort), gamba dritta e ampia proprio come vuole la moda dell’inverno 2020. Potrete abbinare questo pantalone al pullover in maglia ton sur ton. Questo maglione ha una linea morbida e spalle basse, maniche lunghe e ampie.

CORTESIA H&M

Un completo che unisce praticità e glamour e che potrete sfruttare a casa per le vostre sessioni di divano e Netflix. Ma la particolarità di questo look è che potrete sfoggiarlo anche fuori casa, con un cappotto a contrasto e una scarpa abbinata. Non solo, potrete facilmente spezzare il completo, indossando per esempio solo il pullover in maglia abbinato a un paio di jeans oppure a una gonna plissettata e un paio di bikers.

Insomma, si tratta di un completo versatile, adatto al momento che stiamo vivendo ma che potrete sfruttare anche dopo e, perché no, nelle stagioni a venire. Un vero acquisto furbo che non dovreste farvi scappare. Fate in fretta però perché già in tante ne hanno compreso le potenzialità e infatti le taglie stanno andando via in fretta.