Se anche per te Amazon è diventato il punto riferimento per ogni tipo di acquisto, sicuramente apprezzerai questa selezione di costumi da mare.

Ormai il caldo è arrivato e se sei alla ricerca di costumi da mare, Amazon dovrebbe essere il tuo primo negozio online in cui dare uno sguardo.

Dopotutto, ormai il sito di e-commerce si è specializzato anche nel settore moda offrendo tutto ciò di cui puoi aver bisogno ogni giorno, dall’abbigliamento alle scarpe e, ovviamente, anche i costumi da mare.

Ce tu sia a caccia di un costume intero (a proposito, hai già visto quello più venduto su Amazon, che costa meno di 30 euro?) o due pezzi o a fascia o monospalla, su Amazon potrai trovare ciò che fa per te.

Dando un’occhiata ai best seller, abbiamo trovato 7 costumi da mare tra i più venduti che siamo certi faranno al caso tuo.

Il punto di forza di Amazon è che puoi trovare modelli di costumi da mare di tutti i tipi e che soddisfano ogni esigenza, senza dover spendere troppo.

Ma, come saprai, sono migliaia i prodotti presenti nella piattaforma e ci vuole un bel po’ di tempo per selezionare le vere gemme che meritano l’acquisto.

Risparmia tempo (e mal di testa) dando uno sguardo alla nostra selezione degli 8 costumi da mare tra i più venduti.

Il bikini più venduto

Non c’è da meravigliarsi che questo sia il bikini più venduto su Amazon. Ha coppe imbottite e un dettaglio incrociato sul davanti che lo rende glam e pratico. La parte sotto è ampia e comoda. Scegli tra le taglie S-XL e il colore che più ti piace tra quelli proposti. Molti recensori, trovano che sia carino e comodo senza essere costoso. Infatti, questo bikini costa solo 19 euro.

Il costume intero più venduto

Tra i costumi interi, invece, è questo il più venduto e, anche qui, non c’è sta stupirsi. Si tratta di un modello che sta bene a tutte le forme, con il suo motivo arricciato che abbraccia le curve in modo morbido. Puoi scegliere tra le taglie S-3XL, e tra i molti colori disponibili. Una ragazza che ha già acquistato questo costume scrive: “Il costume è comodissimo, le bretelline possono essere messe sia ad incrocio dietro che in modo tradizionale inoltre, anche da abbassate resta aderente senza incorrere in imbarazzanti incidenti. Si asciuga rapidamente e le cuciture non si sentono, la misura M è perfetta per la taglia 44”.

Anche in questo caso, il prezzo è davvero conveniente: puoi acquistarlo su Amazon per 27,99 euro.

Costumi da mare, il tankini più venduto

Se sei alla ricerca di un tankini, sappi che questo è il più venduto su Amazon. Il motivo è facile da capire: oltre ad essere molto pratico è anche super trendy. Puoi scegliere il colore che preferisci tra i tantissimi disponibili. Inoltre, ha le spalline regolabili e le coppe preformate staccabili. E’ disponibile dalla taglia S alla XXL e costa solo 21,99 euro.

Bikini taglie forti più venduto

Vestibilità comoda e tessuto morbido e resistente, questo è decisamente il bikini per taglie forti più venduto e apprezzato su Amazon. La sua linea abbraccia le curve e rende giustizia a ogni tipo di fisico. Puoi scegliere tra le numerose fantasie ed è disponibile dalla taglia XXL alla 4XL.

Miglior bikini a vita bassa

Se sei alla ricerca di un bikini a vita bassa e super glamour, dai un’occhiata a questo, che è tra i costumi da mare più venduti su Amazon. Ha delle particolarissime ruches sulle spalline, le coppe estraibili e puoi scegliere tra 4 colori (giallo limone, nero, rosa e rosso). Anche in questo caso il prezzo è davvero conveniente: Amazon lo vende a 15,99 euro.

Il miglior bikini se hai il busto di grandi dimensioni: spalle scoperte e balze incrociate

Una scoperta incredibile se hai il busto di grandi dimensioni, questo top con balze arricciate ha coppe imbottite rimovibili per migliorare la tua forma e offrire supporto. La parte sotto del costume è a vita alta e arricciata, che regala un effetto vintage alla moda. Tutto, per soli 20 euro.

Il miglior bikini a fascia

Non avrai alcun segno di bretelline con questo bikini a fascia, disponibile in 4 colori, dallo stile trendy. La parte sotto di questo bikini è a vita alta, per regalare gambe più lunghe e snelle.

