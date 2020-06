Da pochi giorni è iniziata l’estate e abbiamo individuato un abito H&M che potrebbe diventare il tuo alleato per la stagione calda.

Si tratta di un vestito lungo e senza spalline in jersey con top interno elastico, cucitura in vita e spacco laterale.

Il capo costa 14,99 euro ed è disponibile in diverse taglie e colori.

Chi punta a qualcosa di molto estivo può optare per il rosso, mentre le fantasie kaki e a strisce sono perfette per chi punta a un outfit più minimal.

Il nero può essere ideale anche per una serata elegante, anche se il tessuto elastico non è proprio il massimo in questi casi.

Potete indossare delle scarpe sportive, delle ballerine o delle espadrillas, sia alte che basse, si tratta solo di capire l’effetto finale cui puntate.

Ricordiamo che questo modello H&M è disponibile solo per l’acquisto on line, dunque non lo troverete nei negozi.

Altri abiti H&M ideali per l’estate 2020.

In attesa di capire se prenotare o meno una vacanza lontano da casa, le escursioni nelle zone limitrofe restano una valida alternativa.

Il vestito con maniche a sbuffo da 24,99 euro firmato dal brand svedese sembra essere fatto proprio per queste occasioni.

Altro modello che non può mancare nel tuo guardaroba estivo è un capo firmato sempre dal brand svedese H&M, prezzo 29,90 euro.

Il vestito è smanicato in morbido jersey di misto lino e viscosa, lunghezza fino al polpaccio.

Chi è diretta al mare non dimentichi questa borsa in paglia del brand.

La shopper in paglia per le giornate al mare e al lago.

Si tratta di un modello in cartapaglia con due manici in finta pelle e cerniera superiore.

Il prezzo è decisamente economico considerando che costa 14, 99 euro.