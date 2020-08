L’autunno è alle porte ed è arrivato il momento di pensare un po’ al guardaroba per la prossima stagione. Mango propone un abito che non dovresti farti sfuggire. Un perfetto 2 x 1 adatto per andare a lavoro e all’aperitivo con le amiche subito dopo.

Se sei alla ricerca di un vestito comodo, pratico e che sia adatto sia per le giornate in ufficio sia per l’aperitivo dopo-lavoro, Mango potrebbe avere quello che fa per te.

Il marchio low cost di moda propone un abito che risponde a tutti requisiti.

Si tratta di un vestito rosso scamiciato lunghezza midi. Modello dritto, con bottoni sulla parte anteriore, questo vestito di Mango ha una cintura con fiocco in vita.

La marcia in più di questo vestito è che è perfetto per le giornate in ufficio, comodo ed elegante al punto giusto. Puoi abbinarci uno stivale, alto o basso, ma anche una scarpa con tacco oppure una ballerina. Ma risulta anche molto versatile, perfetto per l’aperitivo con le amiche dopo la giornata di lavoro, così che non dovrai nemmeno passare a casa a cambiarti.

Se ancora hai qualche dubbio su questo vestito di Mango, sappi che costa solo 39,99 euro.

Se invece il rosso non fa proprio per te, Mango propone un altro abito interessante.

Un modello midi, scampanato con scollo a V incrociato e manica lunghe a palloncino.

C’è una fascia in vita con chiusura a fiocco e spacchi sul bordo inferiore con volant.

Potete indossare il vestito per una serata elegante, possibilmente abbinandolo a dei sandali minimal neri.

Lo zebrato potrebbe essere la soluzione se non ne potete più del leopardato, che è stato protagonista di questi ultimi anni.