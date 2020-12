Un maglione wrap economico e di tendenza che ti farà sfavillare anche in occasione delle feste di Natale virtuali. Per molti di noi, questo periodo dell’anno da sempre consiste nel trovare gli abiti da festa ideali, da poter sfoggiare durante le vacanze natalizie. Ma dal momento che la pandemia renderà impossibile tutto ciò, potresti essere alla ricerca di capi adatti al Natale e che non abbiano troppe pretese. Se questo è proprio il tuo caso, questo maglione wrap che abbiamo trovato su Shein potrebbe essere quello che stai cercando. Si tratta di un maglione con scollo a V e maniche ampie che costa solo 10 euro e valorizza tutti i punti giusti.

Disponibile in 6 diversi colori (in beige costa solo 5 euro attualmente, quindi se ti piace il modello ti consiglio di affrettarti!), questo maglione con lo scollo a V e modello wrap con una cintura che si lega in vita. La sua linea lo rende di tendenza ma estremamente comodo, perfetto per passare le vacanze di Natale in casa. Se vuoi ricreare un look comodo e rilassato, puoi abbinare il maglione wrap a dei comodi leggings o jeans a vita alta. Per un look più audace, abbina il maglione a una elegente loungette di seta.

CORTESIA SHEIN

Si tratta in assoluto di uno dei miei pezzi preferiti da indossare. Lo adoro, è versatile e si abbina a qualsiasi look e occasione.

La forma di questo maglione, dopotutto, è perfetta. Accentua il punto vita e mette in risalto la scollatura, va bene sia per forme più prosperose ma anche per quelle più minute. La manica ampia, poi, è un vero trend dell’autunno inverno 2020. Il materiale, inoltre, è morbido ed elastico.

CORRELATI: Natale sobrio? 3 vestiti di H&M perfetti per non perdere l’allegria.

Questo maglione wrap è disponibile su SHEIN e, a seconda del colore, ha un diverso prezzo, che non supera comunque i 14 euro. La cosa bella è che potrai indossarlo anche per gran parte del 2021, perché il suo design è versatile e assolutamente di tendenza.

CORTESIA SHEIN