La primavera è arrivata portando con sé sole e temperature miti. Sebbene in questi giorni ci sia un calo termico, nelle settimane passate il caldo ha reso il lockdown da Covid-19 più sopportabile.

Anche se le uscite sono limitatissime, possiamo approfittare dei pomeriggi per iniziare a sfoggiare gli abiti primaverili.

A tal proposito vi invitiamo a dare un’occhiata a un paio di pantaloni firmati Calzedonia, ovvero i leggings cropped flare a 29,95 euro.

La loro caratteristica principale è quella di essere a 3/4 e avere una bordature finale filamentosa. Un tocco hippie chic che può render il vostro outfit meno noioso.

Potete abbinarli a delle scarpe da ginnastica, così come a delle calzature con tacco (molto poco popolari in questo periodo storico), ma anche a dei sandali in vista dell’estate.

Le taglie vanno dalla S alla L e sono disponibili sono nel colore nero, che è però quello che meglio si adatta a ogni occasione.

Nella parte superiore i pantaloni sono proprio come dei leggings, morbidi, senza tasche o chiusure.

La primavera, un antidepressivo naturale.

Stare all’aperto facendo il pieno di sole, con la luce che mano mano rende più lunghe le giornate, fa si che la stagione in cui siamo entrati, la primavera, sia un antidepressivo naturale.

Secondo uno studio pubblicato nel 2011 su Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, in molte persone la luce diurna prolungata migliora l’umore, il benessere e l’energia.

La dopamina, neurotrasmettitore associato all’attenzione, alla motivazione, al piacere e all’umore buono, sembra aumentare con una maggiore esposizione alla luce solare.

Durante la bella stagione, poi, si possono aprire le finestre e lasciare entrare il sole mentre si pulisce e riorganizza la casa.

Un modo anche per rimanere in forma: uno studio condotto da ricercatori dell’Università dell’Indiana ha scoperto che i proprietari di case ordinate hanno maggiori probabilità di essere fisicamente in forma rispetto a coloro che vivono in ambienti disordinati.