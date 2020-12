Se siete alla ricerca di un paio di leggings per rendere questo inverno meno scomodo, vi consigliamo di dare un’occhiata a un paio di pantaloni Calzedonia che abbiamo avvistato sul sito del brand.

Il modello in questione costa 25,95 euro ed è disponibile in diverse taglie, ma al momento sono rimaste solo la M e L, quindi affrettatevi se siete interessate.

Sono disponibili tre colori: grigio, beige e nero, ma noi vi consigliamo la seconda opzione, facilmente abbinabile a un bel maglione dalle tinte natural.

I leggings sono ideali per lo smartworking, che è diventata una realtà per milioni di italiani a causa dell’emergenza Covid-19.

Potete indossarli anche per la vostra lezione di yoga on line e in questo caso sarebbe meglio optare per una taglia in più.

Considerando che ormai il comfy look la fa da padrone, niente vieta di metterli anche per uscire, magari abbinati a un bel body a manica lunga.

Il modello ha anche una cinta-laccio in vita che permette di stringerli per ottenere il fitting che si preferisce.

Altri pantaloni comodi da mettere nel carrello per l’inverno.

Date un’occhiata anche a un altro paio di joggers in cotone e cashmere firmati Yamamay, prezzo: 25,95 euro.

Questi pantaloni possono essere sfruttati per il lavoro da casa, ma anche per i momenti di relax.

Se temete il freddo, via libera anche all’utilizzo come pezzo sotto del pigiama.

Non li sconsigliamo per lo sport casalingo, perché essendo molto pesanti non possono sostituire uno jogger o dei leggings.

Vi abbiamo parlato anche di un paio di pantaloni a costine in modal, che abbiamo scovato sul sito del brand Intimissimi.

Un modello perfetto per trascorrere molte ore sedute perché vi permette di incrociare facilmente le gambe e assumere posizioni varie quando siete attaccate al pc per comunicare con il resto del mondo.