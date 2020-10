Abbiamo scovato una giacca in pile firmata Uniqlo che potrebbe diventare la vostra alleata per l’autunno inverno 2020/21.

Siamo tutte consapevoli che in questi ultimi 8 mesi il comfy look è diventato la norma per milioni di persone, soprattutto quelle che lavorano in smartworking.

Nel nostro armadio ci sono capi parcheggiati dalla scorso marzo e non è detto che la situazione cambi a breve, considerando che in queste ore si parla sempre più frequentemente di un nuovo lockdown per tenere a freno i contagi da coronavirus.

Noi continuiamo a segnalarvi abiti ideali per lavorare da casa o comunque per trascorrere il tempo tra le mura domestiche.

Uniqlo è un brand di riferimento per la moda confortevole e oggi vi proponiamo una giacca in pelliccia di pile da 24,90 euro.

Il capo è disponibile in ben 11 colori e le taglie vanno dalla Xxs alla Xxl.

Noi siamo amanti delle tinte chiare, quindi vi consigliamo i colori beige e carne, ma se volete puntare a una nuance più accesa optate per il rosso o il rosa.

“Morbida, calda, colore bellissimo, questa la terza che acquisto. Si lava e asciuga velocemente, ottima come giacca o sotto i giacconi se molto freddo”, scrive un’utente che l’ha acquistata.

“Molto ben rifinito, morbidissimo è super caldo. Mi piace molto”, si legge tra gli altri commenti. “Ho comprato questo articolo per la montagna, molto caldo e confortevole”, scrive un’altra acquirente. Altri modelli per l’autunno inverno. Se siete alla ricerca di un pantalone da casa comodo date un’occhiata a questo modello a costine in modal, che abbiamo scovato sul sito del brand Intimissimi. C’è poi una tuta firmata sempre Uniqlo, che potrebbe diventare la vostra alleata durante le ore lavorative casalinghe davanti al pc. Concludiamo con un cardigan del brand Mango. Si tratta di un modello in cashmere da 159,99 euro con maniche lunghe e tasche laterali.