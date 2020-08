Se state cercando un abito low cost da usare come copricostume in spiaggia abbiamo una soluzione che fa per voi.

Parliamo di un modello firmato Yamamay, disponibile in rosa acceso e in nero.

Anche il prezzo è molto vantaggioso, considerando che costa solo 9,98 euro dagli iniziali 19,95 euro.

Le taglie vanno dalla S alla L, ma che il tessuto è elastico e potreste scegliere anche una taglia inferiore.

Dalle immagini disponibili sul sito si capisce bene che il capo è trasparente e questo lo rende inadatto per la città.

Se proprio volete indossarlo anche in zone urbane, potete mettere sotto un top e le trasparenze non saranno più un problema.

E’ possibile abbinare l’abito a dei sandali infradito o delle scarpe sportive, in ogni caso comode considerando che siete diretti in spiaggia.

Altri abiti da mettere nel carrello per l’estate 2020.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un abito lungo e ampio nero con decorazioni floreali rosse, firmato dal brand Topshop.

La sua fantasia così come la forma ricordano i modelli delle collezioni di Dolce & Gabbana.

E’ possibile acquistare l’abito sul sito di Yoox, al prezzo scontato di 35 euro dagli iniziali 52.

Il vestito ha scollo a V ed è leggermente avvitato, quanto basta per disegnare la silhouette.

C’è poi il vestito a trapezio senza maniche in misto lino firmato Uniqlo, prezzo 29,90 euro dagli iniziali 39,90 euro.

Interessante anche l’abito firmato Calzedonia lungo e dai toni azzurri, in questo caso ideale tanto per il mare quanto per fare una passeggiata fuori porta.

Altri modelli per la stagione.

Date un’occhiata anche al mini dress firmato H&M da 14,99 euro, disponibile in due colori: nero e con stampa floreale blu.

Il vestito è corto e svasato in tessuto di viscosa con spalline sottili e regolabili.

Ha un elastico con bordino a volant in alto e cucitura arricciata in basso.