Se state facendo shopping virtuale e siete alla ricerca di un vestito per l’autunno 2020 c’è un modello che vi consigliamo di mettere nel carrello.

Il vestito in questione è un abito camicia firmato Mango da 39,99 euro disponibile in due diversi colori: bordò o nero.

Ha un collo con risvolto, manica lunghe a palloncino, polsini abbottonati e cintura staccabile più chiusura con bottoni sul lato anteriore.

Il modello Mango è la scelta ideale se volete indossare i vostri stivali marroni con tacco.

Ma altro abbinamento goal sono le scarpe stringate, che vi permetteranno di dare vita a un outfit parigino.

Se invece non volete lasciare le gambe coperte solo dai collant, potete indossare sotto i leggings.

In questo caso il look sarà più sportivo e adatto se avete bisogno di sentirvi comode.

Tra il bordò e il nero noi tifiamo per il primo, uno dei colori più autunnali che ci sia.

Per completare il look potreste indossare sopra l’abito camicia uno smanicato peloso e un cappello ampio.

Altri abiti per l’autunno 2020.

Se state cercando un abito per la stagione abbiamo scovato un vestito nero firmato H & M da sfruttare per molti look.

L’abito è un modello aderente in jersey di misto cotone a costine, con scollo a V e abbottonatura decorativa sul davanti.

Il modello potrebbe far parte dell’armadio di Jeanne Damas, parigina d’eccellenza, così come è parigino il suo marchio di successo Rouje.

Nei giorni scorsi vi abbiamo suggerito poi una blusa, sempre firmata H&M, che potrebbe essere la chiave per i vostri outfit della prossima stagione.

Se invece hai amato il blazer a quadri di Veronica Beard che Lily Collins indossa nella terza puntata della serie tv Netflix Emily in Paris, abbiamo buone notizie per te.

Vi consigliamo un blazer molto simile, ma ad un prezzo davvero mini, adatto a tutte le tasche.

Questa giacca di SHEIN bianca e nera a quadri è un’ottima sostituta ed è un pezzo versatile da aggiungere a qualsiasi guardaroba.