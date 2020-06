Non c’è estate senza caftano e noi ne abbiamo individuato uno perfetto per creare uno stile afro.

Parliamo del copricostume della linea Resort by Yamamay con maniche lunghe e silhouette morbida lunga a kimono.

Il capo è realizzato in viscosa con una vivace fantasia estiva d’ispirazione etnica e può essere ideale sia per il mare sia per la città.

Il prezzo è decisamente conveniente perché costa 29, 95 euro, una cifra alla portata di tutti.

Potete indossarlo abbinato a un costume da bagno intero o a degli shorts, con scarpe espadrillas così come delle sneakers.

Per completare il look potete aggiungere un copricapo turbante nero o arancione, sempre più amato dalla fashion addicted.

Il caftano leopard per un outfit che non passa inosservato.

Altro caftano di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane è il maculato della linea Afripedia sempre formato Yamamay, perfetto come mini abito o copricostume.

Un modello a manica lunga, con scollatura profonda rifinita da fiocchetti.

Il capo è stato realizzato con una linea fluida, presenta elastici sotto il seno e sul punto vita per sottolineare le forme.

La tutina Yamamay ideale per la spiaggia.

Altro modello Yamamay da mettere nel carrello è la tutina di jeans da 29,95 euro. Al momento è disponibile solo la taglia M, S e L sono sold out.

Questa mini jumpsuit può essere abbinata a delle espadrillas alte o a un semplice infradito, tutto dipende dall’effetto finale che si vuole ottenere.

Immancabile anche un cappello in paglia, così come una bella borsa dello stesso materiale.

Niente vieta di indossarla anche in città, essendo il tessuto coprente e sufficientemente pesante per non sembrare un copricostume.

La cintura in vita permette di stringerla a piacimento, dettaglio strategico considerando che una M potrebbe a questo punto andare bene anche per una taglia S.