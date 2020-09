Un solo capo, tantissimi look per l’autunno 2020. Abbiamo trovato una blusa H&M che potrebbe essere la chiave per i tuoi outfit della prossima stagione.

Se sei alla ricerca di un capo strategico, non dovresti farti sfuggire questa blusa H&M. Morbida, nella perfetta tonalità di burgundy autunnale, questa blusa salverà tantissimi tuoi outfit.

Dopotutto, una camicetta di un colore caldo, in autunno, è un vero passepartout. Ma se nel tuo guardaroba è già presente una versione basic, questa blusa H&M darà ai tuoi look una marcia in più.

Si tratta di una camicetta in tessuto con linea dritta. Scollo a V con volant davanti che proseguono sulle spalle. Bottoni rivestiti davanti e maniche lunghe con alto polsino e bottoni rivestiti.

CORTESIA H&M

Perché questa blusa H&M sarà la chiave dei tuoi outfit autunnali

Oltre ad essere in palette con la stagione, questa camicetta rappresenta un modello su cui investire per questo autunno 2020 visto che, insieme alle maniche a sbuffo, i volant saranno i veri protagonisti di stagione.

Potrai mixare la blusa con capi più casual come jeans e pantaloni in velluto, anfibi o Dr. Martens per sdrammatizzare il look. Oppure potrai abbinarla a una gonna a matita a vita alta e tacchi altissimi per una cena elegante o un importante appuntamento di lavoro.

Un’altra blusa che dovresti inserire nel carrello

Se i volant non fanno per voi, nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un’altra blusa H&M che salverà moltissimi look per la prossima stagione.

Se sei alla ricerca di un capo versatile, adatto all’ufficio ma anche per l’aperitivo o lo shopping con le amiche, questa blusa con stampa leopard è ciò che fa per te.

Si tratta di una blusa H&M in tessuto leggero. Ha il collo alto, arricciature in alto per un leggero effetto drappeggiato davanti e dietro. Maniche lunghe a sbuffo. Polsino con bottoni rivestiti. Linea leggermente arrotondata in basso.

La linea di questa blusa H&M è elegante ma allo stesso tempo glamour, caratteristica che la rende perfetta per ogni occasione.

Potrai infatti metterla a lavoro con un pantalone nero a vita alto e una scarpa con il tacco, per un perfetto look da ufficio.