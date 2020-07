Abbiamo individuato un abito firmato Yamamay che può essere usato come copricostume per le tue giornate in spiaggia.

Il vestito in questione è della linea Deco Lux by Yamamay, realizzato in tessuto doppiato con una silhouette leggera e morbida, che scende in delicate pieghe in stile sottoveste.

Il capo disponibile in due colori, nero e panna, ha delle spalline sottili e una scollatura profonda, dettaglio che lo rende ideale sopra un bikini perché indossarlo con un reggiseno sarebbe più complicato, considerando che si vedrebbe troppo.

Come abbinare l’abito.

Potete abbinare l’abito a delle espadriallas con zeppa per un effetto più elegante, ma anche a delle scarpe sportive se la priorità è la comodità.

Per una giornata in spiaggia ideale anche un cappello ampio di paglia con borsa abbinata.

Il vestito è leggermente trasparente, dunque potrebbe essere complicato sfoggiarlo in città, a meno che non lo indossiate con una sottoveste sotto, ma in estate questa scelta potrebbe essere controproducente per via del caldo.

Altri abiti Yamamay da mettere nel carrello.

Nei giorni scorsi via abbiamo parlato di un abito bianco perfetto per l’estate 2020. Un modello lungo, largo e confortevole. Il capo costa 39,95 euro ed è fatto in 100% viscosa.

L’abito ha una profonda scollatura nella parte posteriore, lasciando intravedere la schiena.

Potete usarlo per andare in spiaggia, indossando un costume dello stesso colore o color carne.

C’è poi una tutina Yamamay che potrebbe diventare un’altra alleata per la stagione calda. Costa 29,95 euro.

Questa mini jumpsuit può essere abbinata a delle espadrillas alte o a un semplice infradito, tutto dipende dall’effetto finale che si vuole ottenere.

Ultimo capo must have, firmato sempre Yamamay, il kaftano leopard a 29, 95 euro.

Un mini abito maculato della linea Afripedia by Yamamay, perfetto come mini abito o copricostume.

Modello a manica lunga, con scollatura profonda rifinita da fiocchetti.