Abbiamo scovato un abito firmato H&M perfetto per la vostra gita fuori porta.

L’emergenza coronavirus ha portato milioni di italiani a riscoprire le bellezze nostrane che il territorio offre.

In attesa di capire se prenotare o meno una vacanza lontano da casa, le escursioni nelle zone limitrofe restano una valida alternativa.

Il vestito con maniche a sbuffo da 24,99 euro firmato dal brand svedese sembra essere fatto proprio per queste occasioni.

Niente esclude di sfruttarlo anche per una serata in spiaggia, meno adatto invece per girare in città.

Potete abbinarlo a un cappello ampio, così come a delle espadrillas alte o basse, ma niente vieta di optare per delle sneakers.

Altri abiti H&M ideali per l’estate 2020.

Altro capo che non può mancare nel tuo guardaroba estivo è un modello firmato sempre dal brand svedese H&M, prezzo 29,90 euro.

Il vestito è smanicato in morbido jersey di misto lino e viscosa, lunghezza fino al polpaccio.

Ha una linea morbida e un’ampia scollatura posteriore con arricciature decorative sul bordo, poi spacchi su entrambi lati.

Potete scegliere tra tre colori: nero, beige e kaki scuro, taglie dalla XS alla XXL.

Un altro modello interessante H&M per l’estate.

Qualche mese fa vi abbiamo parlato di un altro abito molto tattico del brand svedese (guarda la foto del vestito).

Un capo lungo e scollato ideale per l’estate in jersey lucido dalla caduta elegante.

Vestiti Pimkie per la stagione estiva.

C’è un abito lungo del brand Pimkie che diventerà il vostro alleato per l’estate 2020.

Si tratta di un modello con spalline sottili e fiocco sottile centrale, che costa solo 35,99 euro.

Il colore pesca è impeccabile con l’abbronzatura, ma certamente non stona con una carnagione chiara.

Se avete un seno abbondante, vi consigliamo di prendere una taglia superiore alla vostra, essendo il tessuto poco elastico.