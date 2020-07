Abbiamo individuato un abito perfetto per le vostre serate in spiaggia.

Un mini dress firmato Calzedonia in chochet che è perfetto per dare un tocco anni ’60 al tuo outfit.

Il capo costa 49,90 euro ed è di colore bianco, disponibile in tre diverse taglie S, M, L.

Potete indossarlo sopra al costume da bagno, dello stesso colore se non amate i contrasti, anche di una tinta diversa se volete che spicchi il bikini.

Perfetto con un sandalo infradito color carne, manche con delle espadrillas alte o basse dello stesso colore.

Se volete completare l’outfit con stile via libera a un cappello maxi in paglia, che vi proteggerà anche dai raggi del sole.

Essendo trasparente il vestito non è adatto alla città, a meno che non indossiate un top sotto.

Altri modelli Calzedonia da mettere nel carrello per l’estate 2020.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un abito lungo dai toni azzurri, ideale tanto per il mare quanto per fare una passeggiata in un borgo.

I disegni ricordano le ceramiche di famosi luoghi di villeggiatura italiana come Positano, per cui sarebbe impeccabile.

Il vestito sembra molto confortevole, largo ma comunque avvitato quanto basta per delineare la silhouette.

Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato del costume intero modello Federica, disponibile in tre diversi colori (fucsia, giallo e arancio), al prezzo di 49 euro.

La forma è a body, molto semplice, così come il tessuto, che ha però la caratteristica di essere glitterato.

Il suo utilizzo primario resta quello del mare, ma niente vieta di indossarlo sopra una gonna o dei pantaloni, jeans inclusi.

Da mettere nel carrello anche una gonna bianca del brand Calzedonia perfetta per l’estate 2020.

Un modello lungo e largo attualmente in saldo a 17,90 euro dagli iniziali 35,90.

La gonna è un’alleata ideale vostra anche per un party in stile hippie sulla spiaggia.