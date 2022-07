Smalto semipermanente: la rivoluzione nel campo della manicure che cambia tutto

Molte donne conducono una vita attiva e piena di imprevisti. Forse sei una di loro. A volte cerchi una bacchetta magica che ti permetta di essere sempre sistemata e con routine quotidiana bene organizzata per sentirti sicura in ogni attimo. Corri da un posto all’altro e non riesci a incontrare lo spazio nella tua settimana per curare le unghie. Lo smalto semipermanente è la risposta perfetta alle tue esigenze se non vuoi rinunciare all’eleganza.

Che cos’è lo smalto semipermanente

Lo smalto semipermanente ha la qualità meravigliosa di fissarsi sull’unghia per circa 3-4 settimane e nel frattempo rimanere praticamente intatto e piacevole per gli occhi. Dura più dello smalto tradizionale perché è composto da polimeri fotoindurenti che diventano duri sottoposti alla luce della lampada. Anche le donne con le unghie corte possono godere della sua resistenza per portare unghie lunghe ed evitare sbavature e graffiature innecessarie.

La caratteristica principale di questo smalto è che le unghie appaiono perfette, persino dopo aver impastato il pane o lavorato in giardino senza guanti. Puoi rilassarti e concentrare l’attenzione sul compito da svolgere mentre le tue mani sono in ordine. È vero che lo spessore dello smalto semipermanente non supera quello del gel in acrilico, ma il comfort della vita quotidiana cambia lo stesso. Basta notare l’aspetto delle tue unghie che brillano comunque.

Applicazione corretta ed utensili indispensabili

Prima di applicare lo smalto semipermanente bisogna disinfettare le mani e le unghie. Devi spingere le cuticole, utilizzando per esempio bastoncini di arancio, ed eliminare l’incrostazione della pelle. Una serie di differenti lime servono per dare una forma desiderata alle unghie. Soltanto dopo si può passare alla fase successiva ed applicare la base dello smalto e del top coat che si asciugano subito sotto la lampada UV o LED.

Nonostante ciò, la manicure non si considera finita se dimentichi di usare sgrassatore adeguato per rimuovere polvere ed altre impurezze. Non devi saltare questo passaggio importante se vuoi ottenere un buon effetto ed evitare di sporcare le unghie. Finalmente, puoi utilizzare il multitool 2 in 1 per decorare le unghie con disegni. Ha due punte: una con una pallina e l’altra con un pennello fine, ideale per collocare le decorazioni e fare le correzioni se hai macchiato un po’ il bordo dell’unghia o la zona delle cuticole.

Può danneggiare le unghie?

Come in ogni tipo di manicure, è necessario prendere alcune precauzioni. Non si consiglia di applicare lo smalto semipermanente più di 1 volta a quattro settimane perché le unghie possano rimanere forti e sane. Soprattutto, vale la pena ricordare di non limare la parte superiore dell’unghia, il che la distrugge e indebolisce moltissimo. Meglio impiegare metodi piú delicati, come i solventi appropriati.