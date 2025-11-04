La classifica delle città più maleducate di Italia: i primi posti sono impensabili

Quali sono le città più maleducate d’Italia: i primi posti sono davvero sorprendenti. Cosa c’è da sapere della classifica.

Questa è la città più maleducata d’Italia secondo un recente studio che ha sorpreso molti, soprattutto alla luce della sua fama di capitale culturale e turistica.

Il sondaggio, condotto nel 2025, ha analizzato i comportamenti sociali di 1.558 abitanti in 19 città italiane, rivelando dati inaspettati che mettono in discussione pregiudizi e luoghi comuni.

La classifica che stupisce: chi c’è al primo posto

La ricerca è stata realizzata da Preply e ha coinvolto residenti di diverse città d’Italia, chiedendo loro di valutare la diffusione di 12 comportamenti considerati maleducati nei loro luoghi di residenza. Il risultato più interessante è la netta divisione tra percezione degli autoctoni e dei turisti: il 47,05% degli intervistati ritiene che entrambe le categorie siano responsabili di comportamenti scorretti, mentre il 26,38% punta il dito solo contro i locali e il 17,91% contro i visitatori, con un 8,66% indeciso.

In alcune città, come Bari, Roma, Taranto, Catania e Palermo, gli abitanti stessi sono considerati più maleducati rispetto ai turisti. Al contrario, in altre località, i visitatori non sempre riescono ad adattarsi alle regole sociali, risultando a loro volta maleducati agli occhi degli abitanti. La graduatoria elaborata dallo studio ha messo in luce una realtà sorprendente: Venezia è stata indicata come la città più maleducata d’Italia. Nonostante sia da sempre un simbolo di arte, storia e turismo di alto livello, il flusso incessante di visitatori e le dinamiche sociali interne sembrano aver inciso negativamente sul comportamento civico della popolazione.

Segue a ruota Catania, città del Sud nota per la sua vivacità ma anche per qualche criticità legata all’ordine pubblico. Al terzo posto si colloca Parma, un polo culturale e gastronomico che, invece, non si aspettava di comparire in questa speciale classifica. Nella top ten figurano anche metropoli come Milano e Roma, confermando che la maleducazione non risparmia neppure le grandi città, spesso teatro di interazioni sociali complesse e stressanti.

Parallelamente alla questione della maleducazione, è utile ricordare che un altro studio recente ha analizzato la qualità della vita in 107 capoluoghi italiani, valutando parametri come lavoro, ambiente, sicurezza, reddito e salute. Al vertice della qualità della vita si conferma il Nord Italia, con città come Milano, Bologna e Modena che offrono opportunità e servizi migliori. Tuttavia, è proprio in alcune di queste città del Nord che si registra un alto livello di maleducazione percepita, evidenziando come il benessere materiale non sempre corrisponda a un comportamento civile esemplare.

Ad esempio, Monza si distingue per le politiche verdi e la sostenibilità, mentre Enna vanta il minor tasso di criminalità. Questo suggerisce che la maleducazione non è strettamente legata a sicurezza o prosperità economica, ma può derivare da fattori culturali e sociali più complessi, come la gestione del turismo di massa o la convivenza tra residenti e visitatori.

In sintesi, lo studio di Preply offre uno spaccato aggiornato e dettagliato sulle dinamiche di comportamento nei centri urbani italiani, mettendo in luce sfide sociali che richiedono attenzione e interventi mirati per migliorare la convivenza civile e la percezione reciproca tra autoctoni e turisti.