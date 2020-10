Keller Williams: l’Immobiliare che ama le donne

La società di franchising immobiliare più grande al mondo (oltre 184.000 agenti), più tecnologica (1 MLD $ di investimenti nel tech) e leader in Usa sui volumi di fatturato e vendite, si sta espandendo in Italia con un nuovo Master Franchise.

Nata nel 1983 ad Austin in Texas, in un momento di grande crisi immobiliare, Keller Williams ha portato avanti un modello agente-centrico, basato sulle più efficaci tecnologie, sulla formazione e sulla cultura.

Keller Williams miglior Datore di Lavoro per le Donne

Sono molteplici i primati che fanno di Keller Williams il #1 gruppo immobiliare con il più alto numero di agenti nel mondo, tra questi certamente uno dei più importanti è quello di essere, per il terzo anno consecutivo, Miglior datore di lavoro per le Donne.

Forbes, infatti, ha inserito Keller Williams nella lista annuale dei Migliori datori di lavoro per le Donne classificandosi quest’anno al sesto posto tra 300 multinazionali come Coca-Cola, REI e Ulta Beauty. In collaborazione con la società di ricerca Statista, ha intervistato 75.000 persone, tra cui 40.000 donne, che lavorano per aziende con almeno 1.000 dipendenti. Agli intervistati è stato chiesto di condividere la loro opinione su Autonomia, Flessibilità, Valori, Cultura, Family Friendly, Sviluppo della carriera, Trattamento economico, Formazione, Supporto e Leadership.

In Keller Williams, il 50% del team esecutivo dell’azienda è femminile, il 41% dei franchise aperti negli ultimi 24 mesi nel mondo sono di donne e in Italia le quote rosa hanno già raggiunto il 60%.

Un Modello di Lavoro che pensa alle Donne

KW si impegna costantemente nel creare un ambiente che consenta alle donne di crescere e prosperare. Attraverso la tecnologia offre un valore aggiunto alle sue agenti: quello di semplificargli la vita di tutti i giorni facendo spazio a ciò che conta davvero, affinché possa essere più libera e più presente nella vita famigliare.

Mai come oggi la casa e il lavoro coesistono sempre di più e la vita virtuale si intreccia con quella reale. KW si propone come partner con gli strumenti, la tecnologia e le giuste risorse per aiutare i suoi agenti a mantenere la propria attività ai massimi livelli in armonia con la vita privata. Questo è possibile anche grazie COMMAND, una potente suite multifunzionale a disposizione di tutti gli agenti KW del mondo al fine di fornire soluzioni aziendali intelligenti ed esperienze più fluide per i clienti.

Un’opportunità per le Donne in 50 paesi nel Mondo

Il gruppo immobiliare offre opportunità di imprenditorialità e leadership alle donne in 50 paesi del mondo, come a Dilara Isci, 48 anni, di KW Turkey.

“Keller Williams mi ha permesso di sognare in grande e visualizzare la vita che sto vivendo oggi. Cinque anni fa ho divorziato dopo 23 anni di matrimonio dovendo ricominciare tutto da capo. Non avevo alcuna precedente esperienza lavorativa, ma nel mio primo anno alla Keller Williams ho concluso 26 transazioni immobiliari. L’anno scorso ne ho chiuse più di 100 diventando l’agente numero uno in Turchia “.

Dilara Isci attribuisce il suo successo alla formazione costante ricevuta e ai potenti modelli e sistemi di KW.

Keller Williams arriva in Italia

Insomma una gran bella notizia per il nostro paese, dove oggi Keller Williams, in un periodo storico davvero critico come quello attuale, ha deciso di investire aprendo i suoi primi tre Market Center nelle città chiave del mercato immobiliare italiano e di maggior richiamo internazionale come Roma, Milano, Firenze.



Ma le previsioni sono quelle di espandersi presto anche nel resto del paese, portando il proprio modello di lavoro fondato sulla flessibilità, sul supporto umano e tecnologico, sulle più alte provvigioni del mercato (fino al 100%) e sulla formazione continua e gratuita.

Un modello vincente che ha dato vita a numerosi riconoscimenti quali:

Migliore società per i dipendenti (Forbes)

Migliore compagnia per la diversità (Forbes)

Migliore compagnia per l’equilibrio vita e lavoro (Indeed)

Società più innovativa nell’immobiliare (Fast Company)

Migliore formazione fra tutti i tipi di società (Training Magazine)

Miglior servizio al cliente (Newsweek)

Per la lista completa degli awards di Keller Williams clicca qui