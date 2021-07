Suocera e nuora, suocera e genero: si sprecano vignette e barzellette per evidenziare rapporti di parentela non sempre idilliaci. Sia che tu abbia una relazione difficile con la suocera, sia che lei sia come una mamma, arriva il momento di scegliere un regalo.

In entrambe le situazioni, non è facile trovare l’oggetto giusto. Vediamo quali sono le idee migliori per il regalo per la festa della mamma.

Come scegliere il regalo più adatto

Un regalo per la festa della mamma, anche se destinato alla suocera, deve dimostrare il proprio affetto. La scelta deve sempre essere fatta pensando alla persona che lo riceverà. Quante volte, in occasione di una ricorrenza, hai vagato per ore, senza esito, nei negozi fisici o in quelli online? Il suggerimento più efficace per scegliere un regalo che verrà senz’altro apprezzato è quello dell’immedesimazione.

Devi calarti nei panni di chi riceverà il tuo omaggio ed evitare accuratamente l’acquisto di ciò che piace solo a te. Dimentica il tuo gusto personale e concentrati su quello della destinataria. In questo modo, riuscirai ad accontentare ogni persona, anche una suocera particolarmente ostica.

Ma andiamo per ordine: il primo passo è catalogare la propria congiunta.

Catalogare? Sì, hai capito bene: devi, innanzitutto, decidere di quale tipologia di persona faccia parte. Ne esistono almeno quattro, ciascuna con le proprie caratteristiche e le proprie esigenze.

La suocera che ama le tradizioni

È la suocera classica: profumo di manicaretti in cucina e casa sempre linda e in ordine. Per la festa della mamma, potrai regalarle degli asciugamani ricamati, una confezione di saponette profumate, un morbido pigiama di seta.

La farai felice con qualsiasi oggetto che le ricordi che la consideri la regina della famiglia.

La suocera che ama la sua nuova libertà

È la suocera che apprezza di essere finalmente libera dalle cure giornaliere per il proprio figlio o per la propria figlia. In questo caso, potrai sbizzarrirti con regali che siano anche suggerimenti di vita. Saranno gradite tute, fasce per i capelli, zainetti allegri e capienti per le più sportive. Per le suocere più pigre, che adorano prendersi cura di se stesse, potrai orientarti verso prodotti di bellezza.

La suocera che ama le coccole

È la categoria che pare essere la più difficile da accontentare, ma non è assolutamente così.

È sufficiente scegliere qualcosa di caldo e di morbido, come può essere un paio di guanti o una sciarpa.

Ogni volta che li indosserà sarà come se tu fossi lì ad abbracciarla.

La suocera, senza se e senza ma

Per scegliere un regalo per la festa della mamma per una suocera vera, devi superare il panico. Sovente sono i piccoli dettagli a creare le grandi incomprensioni. Anche un regalo sbagliato può dar luogo a problemi.

Ma non disperare. In questa situazione è indispensabile scegliere oggetti che non abbiano possibilità di fraintendimenti.

Tua suocera, ad esempio, ha un po’ di peso in eccesso? Una tunica ampia e morbida sarà adattissima. L’importante sarà abbinarla a un sorriso sincero e a un forte abbraccio.

In fondo, la festa della mamma è anche quella della suocera che mamma è, a tutti gli effetti.