Nicola Peltz punta al matrimonio bis con l’attuale marito Brooklyn Beckham. Le prime nozze della coppia sarebbero state tutt’altro che un sogno. Dopo l’annuncio della causa che vede coinvolti i genitori della sposa e le wedding planner, le quali non avrebbero garantito gli obiettivi richiesti, la vicenda si arricchisce di nuovi particolari. Sembra che i due stiano pensando di andare di nuovo all’altare, per tentare di avere la cerimonia memorabile tanto auspicata.

Il primo matrimonio di Nicola Peltz e Brooklyn Beckham

I due sono convolati a nozze il 9 aprile del 2022. Una cerimonia apparentemente sfarzosa e perfetta. Ma non tutto quel che è oro luccica. Una fonte ha spiegato al giornale Closer che per la sposa i ricordi sono pessimi: “Nicola, mentre si avvicina al primo anniversario di matrimonio, ripensa alla giornata stressante dall’inizio alla fine – ha detto a Closer -. L’intera faccenda è stata un incubo. Era tutt’altro che completamente soddisfatta del matrimonio, dell’accordo con i tre diversi organizzatori, e ora lo associa a litigi, problemi e tensioni tra le famiglie”. A quanto pare l’ex fidanzata di Justin Bieber avrebbe delle difficoltà anche a guardare anche l’album delle nozze: “Le ricorda solo tutto il dramma, con entrambi che sembrano così tesi”.

Le nozze finite in tribunale

Quello che doveva essere il matrimonio dell’anno è finito in tribunale. Il motivo? Per una serie di accuse che vedono coinvolti i genitori della sposa, Nelson e Claudia Peltz, e le due wedding planner Nicole Braghin e Arianna Grijalba. Queste ultime hanno presentato una contro causa. Secondo quanto è stato riportato dal DailyMail, le due parlano di quelle nozze come come uno dei peggiori periodi della loro carriera. Avrebbero definito il padre di Nicola un “bullo miliardario”. I genitori della sposa avrebbero messo in atto persino dei sotterfugi per celare le cose che non andavano a David e Victoria Beckham.