Chiara Ferragni, lo scatto sui social emoziona i fan: pensa ancora a Fedez

Chiara Ferragni: lo scatto sui social fa sperare i fan. L’imprenditrice digitale pensa ancora a Fedez?

L’influencer più amata dagli italiani sta trascorrendo le vacanze natalizie in montagna, in compagnia dei suoi figli. Trattasi per lei di un momento di relax, ha infatti trascorso un periodo particolarmente teso e concitato. Sta dunque riprendendo le energie in vista del nuovo anno e, ha colto l’occasione per fare gli auguri alla sorella Valentina che ha compiuto 32 anni.

Per l’occasione l’imprenditrice digitale ha postato un carosello di immagini sulla sua pagina Instagram, ringraziandola di esserle stata accanto in uno dei momenti più difficili del suo 2024. La didascalia posta a corredo della foto recita: “è stata una delle mie rocce quest’anno, mi ha insegnato tanto sull’amore per se stessi”. Proprio nella carrellata di foto, i fan hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato.

Chiara Ferragni pensa ancora a Fedez?

Non è stato un periodo sereno quello che ha vissuto infatti Chiara Ferragni che ha dovuto affrontare dapprima il cosiddetto pandoro gate, poi la fine del suo matrimonio con Fedez. “Grazie per tutte le cose che mi ha insegnato e per avermi reso chi sono oggi”, ha scritto proprio qualche giorno fa l’influencer a corredo di alcuni scatti con cui ha salutato il 2024.

Gli ultimi mesi sono stati però per lei quelli del sorriso ritrovato, ha intrapreso, infatti, una felice relazione sentimentale con Giovanni Tronchetti Provera e, ha raggiunto un accordo con il Codacons per la questione della beneficenza. Sembrerebbe invece che Fedez sia più nostalgico.

Sta trascorrendo le sue vacanze natalizie ai Caraibi e continua ad alternare foto in cui appare spensierato ad altre in cui sembra essere malinconico. Si trova in compagnia di alcuni amici, i suoi figli lo raggiungeranno dopo Capodanno. Il cantante si è lasciato andare alla pubblicazione di alcune stories Instagram dal tono nostalgico. Nelle ultime ore ha pubblicato una frase emblematica: “Ogni notte bacio il tuo ricordo a letto, vorrei non te ne fossi mai andata “.

Non è possibile sapere a chi siano rivolte queste parole, ma tanto è bastato per fomentare la speranza dei fan, i quali hanno colto nei gesti di entrambi un desiderio di riavvicinamento. Secondo alcuni fan, Chiara avrebbe infatti postato una foto del suo matrimonio poiché penserebbe ancora a lui e, Fedez le avrebbe risposto con questa citazione. Trattasi al momento di congetture, di supposizioni prive di ufficialità avallate dai fan che ancora sperano in un loro ritorno di fiamma.