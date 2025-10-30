Gemma Galgani è stata sposata, chi è l’ex marito della dama più famosa di Uomini e Donne

Da oltre un decennio, Gemma Galgani rappresenta un volto emblematico del popolare dating show Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi.

La dama torinese, nota per la sua partecipazione al Trono Over, continua a essere protagonista delle dinamiche sentimentali del programma, sempre alla ricerca del vero amore. Tuttavia, ciò che molti ignorano è che la storia romantica di Gemma ebbe inizio molto prima della sua celebrità televisiva, con un matrimonio lampo vissuto in gioventù con Francesco D’Acqui, un imprenditore genovese di nobili origini.

Il matrimonio precoce con Francesco D’Acqui: un’unione breve e tormentata

Nata a Torino nel 1950, Gemma Galgani si sposò nel 1972, appena raggiunta la maggiore età (all’epoca fissata a ventuno anni), con Francesco D’Acqui, figlio di un armatore genovese proveniente da una famiglia benestante. La relazione, nata in un clima di ostilità da parte delle rispettive famiglie – in particolare perché Francesco era destinato a un altro matrimonio – portò i due a fuggire insieme, suggellando un matrimonio celebrato in una cappella privata a Genova.

La durata del loro legame fu però molto breve: soltanto 180 giorni. Come spiegato dalla stessa Gemma in recenti interviste, la decisione di porre fine alla relazione nacque dal suo desiderio di indipendenza economica e personale. La dama non riusciva ad accettare l’idea di essere mantenuta dalla famiglia del marito, che a quel tempo era ancora studente e dipendente dai genitori. “Io ero giovane, sentivo di avere in mano le redini della mia vita e volevo dimostrare chi ero, che cosa valevo”, ha dichiarato Gemma, sottolineando come le divergenze con Francesco fossero anche di natura caratteriale e di visione del futuro.

Dopo un breve periodo trascorso nella casa di Francesco a Genova, la coppia si separò ma formalizzò il divorzio solo quasi vent’anni dopo. Francesco D’Acqui, oggi dirigente presso il Residence La Panoramica Nervi, ha raccontato in un’intervista di aver chiuso definitivamente con quel passato solo dopo aver incontrato Cinzia, la donna con cui ha poi costruito la sua famiglia.

Il percorso sentimentale di Gemma a Uomini e Donne

Diversamente dal suo ex marito, Gemma Galgani non ha avuto molta fortuna in amore. La sua avventura nel dating show iniziò nel 2010, diventando rapidamente uno dei volti più riconoscibili del parterre femminile del Trono Over. Nel corso degli anni, Gemma ha vissuto diverse storie sentimentali, tra cui quella con Ennio Zingarelli e la più celebre con Giorgio Manetti, quest’ultima particolarmente seguita dal pubblico.

Nonostante numerose frequentazioni, molte delle quali terminate senza successo, Gemma ha sempre mantenuto viva la speranza di trovare un compagno ideale. L’ultima relazione pubblica è stata con il cavaliere Pietro Del Pozzo. Tuttavia, negli ultimi mesi è stata avvistata in Romagna in compagnia di un giovane uomo misterioso, alimentando le speculazioni di chi ipotizza un possibile allontanamento dalla trasmissione e l’inizio di un nuovo capitolo sentimentale.

Seppur il matrimonio con Gemma Galgani sia durato pochi mesi, il loro legame ha lasciato un segno indelebile nella vita di entrambi. Francesco ha raccontato che, per sposarsi, dovette ottenere il permesso scritto dei genitori e del parroco, poiché la maggiore età legale era allora fissata a ventuno anni. La breve convivenza e il differente modo di concepire la vita furono alla base della separazione, che però non sfociò immediatamente in un divorzio formale.